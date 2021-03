Španělsko se stane první evropskou zemí, která bude experimentovat s čtyřdenním pracovním týdnem

Po letech diskuzí o tom, zda by zkrácený pracovní týden mohl vést k větší produktivitě a lepší rovnováze mezi pracovním a osobním životem, se Španělsko stane jednou z prvních zemí, která se pustí do experimentu s čtyřdenním pracovním týdnem. Zatím není jasné, jak přesně experiment bude vypadat, ani jak dlouho by trval. Firmám, které se do experimentu zapojí, by rozdíl v platech měl doplatit stát, informoval server The Guardian. Madrid 19:51 16. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Strana Más Pais by do experimentu s kratším pracovním týdnem chtěla zapojit až 6000 zaměstnanců (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay | CC0 1.0,©

Zkušební provoz se zkráceným pracovním týdnem, který by měl pouze 32 hodin, navrhla španělská levicová strana Más Páis. Podle strany totiž delší pracovní doba nemusí nutně vést k vyšší produktivitě, zkrácený pracovní týden by pak podle ní mohl napomoci k všeobecnému zlepšení života zaměstnanců, především v oblasti zdraví. Španělská vláda s návrhem souhlasila a nyní je na ní, aby upřesnila, jak bude experiment vypadat, píše server The Guardian.

V pilotním projektu zkráceného pracovního týdne by měla vláda dorovnávat rozdíl v platech, který by z důvodů menšího počtu odpracovaných hodin vznikl. Detaily, jako kolik firem se do pokusu zapojí, či jak dlouho by projekt trval, jsou však zatím pouze předmětem diskuze.

Strana Más Páis v původním návrhu počítala s tím, že by experiment trval po dobu tří let a přišel by Španělsko zhruba na 50 milionů euro. S tímto rozpočtem chce strana do projektu zapojit zhruba 200 firem s 3000 až 6000 zaměstnanci. „Španělsko bude první zemí, která zahájí experiment tohoto rozsahu,“ řekl serveru The Guardian Héctor Tejero z Más País.

Některé velké zahraniční firmy už se čtyřdenním pracovním týdnem v minulosti experimentovaly, například firma Microsoft nebo Shake Shack, ale ani jeden z těchto projektů nebyl proveden v takovém rozsahu, jako ho plánuje Španělsko. Jedním z důvodů, proč vláda s experimentem souhlasila, je nedávná studie, která prokázala, že Španělé sice odpracují o mnoho více hodin než některé jiné evropské země, ale produktivita jejich práce vynaloženému času neodpovídá.

Nad zkrácením pracovního týdne, které by mimo jiné přineslo zaměstnancům benefity i v oblasti psychického zdraví, nepřemýšlí jen španělští politici. Například i novozélandská premiérka Jacinda Ardern veřejně prohlásila, aby zaměstnavatelé zvážili přechod na čtyřdenní pracovní týden, pokud to povaha práce dovoluje.