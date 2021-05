Nemyslím, že by příspěvek k důchodům před volbami byl výraznějším plýtváním, říká poslanec Feranec

Od respektované ratingové agentury Moody’s zazněla kritika konvergenčního programu české vlády. Na to, že kabinet Andreje Babiše (ANO) nepředkládá žádné věrohodné plány na konsolidaci veřejných rozpočtů, upozorňují dlouhodobě i tuzemští ekonomové. „Nikdy v historii České republiky nebyla taková krize a nikdy stát nevykázal takové náklady na její řešení,“ reaguje na výtky poslanec z hnutí ANO Milan Feranec. Praha 15:55 5. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Feranec na fotografii ze září 2014 | Foto: Tomáš Frait/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Do budoucna je podle něj potřeba řešit zvyšování příjmů a snižování nákladů. Připomíná ale, že ke konsolidaci veřejných financí je potřeba základní politická shoda, kterou přinesou až podzimní volby.

Podle člena sněmovního rozpočtového výboru Jiřího Dolejše z KSČM propracovaný plán skutečně chybí.

„Domníváme se, že když z toho rozpočtového balíku byly systémově vyňaty velké peníze, tak to nemůžeme řešit tím, že seškrtáme pár položek. Je třeba myslet i na výrazná opatření v oblasti příjmů,“ upozorňuje.

Odhaduje, že když to půjde dobře, vrátí se Česká republika do kondice z roku 2019 nejdříve za tři roky. „Budeme muset zvládnout dluhovou spirálu, důchody, udržitelné zdravotnictví… A to všechno je o významných systémových korekcích, k nimž je třeba mít odvahu.“

Na otázku, zda vláda chystá před volbami „dárečky pro voliče“, odpovídá Feranec vyhýbavě: „To já skutečně nevím, je to rozhodnutí vlády. Nemyslím si ale, že by byl příspěvek k důchodům nějakým výraznějším plýtváním.“

Ekonomka a rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová je ale přesvědčená, že na předvolební dárečky v tuto chvíli není prostor. „Stav našich financí je velmi neutěšený, půjčujeme si nejdráž v Evropské unii.“

