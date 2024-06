Špicar: Víc pragmatismu a realismu, méně ideologie. Green Deal nezpochybňujeme, ale musí přijít změny

České firmy varují, že konkurenceschopnost evropského průmyslu klesá. V nadcházejících týdnech se začne formovat nový europarlament a Evropská komise, která ovlivní, kudy se Unie vydá v příštích pěti letech. „Změny v oblasti životního prostředí musí být technologicky realizovatelné a finančně únosné,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Spolupracovat chce se všemi europoslanci z Česka. Rozhovor Praha 11:53 11. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Jak hodnotíte výsledek voleb do Evropského parlamentu?

Podíváme-li se na to, jak dopadly volby v celé Evropě, to znamená, jak bude obecně vypadat složení Evropského parlamentu, tak ten výsledek není špatný. V příštích letech očekáváme v Evropské unii, především tedy v Evropském parlamentu, ale samozřejmě také v Evropské komisi, více pragmatismu a realismu a méně ideologie.

Když se podíváte konkrétně na to, jak volby dopadly v Česku, těší Svaz průmyslu a dopravy, kolik čeští voliči poslali do Bruselu, respektive do Štrasburku zastánců spalovacích motorů?

My nemáme ve zvyku jakkoliv kádrovat a hodnotit politiky. Spolupracujeme a musíme spolupracovat s každým, kdo dostane důvěru voličů. Takže budeme jednat a spolupracovat se všemi europoslanci, kteří byli zvoleni, a nemáme s tím jakýkoliv problém.

Tak se zeptám jinak, máte radost z toho, kolik bude v Evropském parlamentu obhájců spalovacích motorů?

Pokud se podaří debatu o snižování emisí CO₂ v automobilovém průmyslu racionalizovat, tak budeme jenom rádi. Už několik let jsme upozorňovali na to, že například původní směrnice o snižování emisí CO₂ se během rozhodovacího procesu v Evropském parlamentu dostala do mezí, které už byly pro evropský automobilový průmysl těžko akceptovatelné.

Evropská komise přišla s poměrně vyváženým návrhem, který potom zpřísnila Evropská rada. Ale to, co potom opustilo Evropský parlament, už pro nás bylo příliš. Takže pokud dojde k nějakým úpravám i v této oblasti, tak by to nemuselo být na škodu.

Co přesně byste chtěli upravit?

Konkrétní věci, které se týkají mnoha jiných nedostatků, ze kterých se skládá evropský Green Deal. To je skutečně potřeba brát per partes (po částech — pozn. red.). My ke všem těm nedostatkům máme připravené konkrétní připomínky.

Myslím si, že co se týká automobilového průmyslu, tak Euro 7 (emisní norma pro automobily — pozn. red.) je dobrým příkladem něčeho, co se nám nelíbilo a co se nám společně s českými i ostatními evropskými politiky podařilo ve směrnici upravit.

Obecně vzato tedy chcete dál zmírňovat to, co se dohodlo v rámci Zelené dohody pro Evropu?

Určitě, Green Deal není nějaké „evropské zelené šílenství”. To všechno, z čeho se Green Deal skládá, to znamená například snaha o dekarbonizaci, snižování energetické náročnosti, snahy o udržení vody v krajině, snaha o podporu biodiverzity, snaha o zefektivnění evropského hospodářství, to všechno jsou správné věci. Nicméně v některých konkrétních oblastech máme prostě pocit, že převládla ideologie nad finančně a technologicky možnými řešeními.

Můžete být konkrétní a zmínit ve stručnosti jednu oblast, kde podle vás převládla ideologie?

Například zmiňované Euro 7, to byl návrh, který byl naprosto nesmyslný, který představoval z technologického pohledu něco, co nebylo možné v těch časových rámcích, které byly navrženy, vůbec realizovat. A podobně se to týká dalších oblastí, jako byl například návrh Fit for 55 (plán snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent do roku 2030 — pozn. red.).

My například máme velký problém s přimícháváním zeleného vodíku do plynu a s dalšími věcmi. Tam jsou prostě náběhové křivky a požadované objemy, které by podle nás konkurenceschopnosti evropského průmyslu rozhodně nepomohly.

Nové úkoly a další změny

Když tedy mluvíme o Zelené dohodě, vědci zrovna nedávno zjistili, že tak, jak je teď nastavená, už nyní pomáhá zlepšovat výsledky v ochraně klimatu. Nemáte obavu, že když se Zelená dohoda bude dál měnit, dál zmírňovat tak, jak vy byste si to představoval, tak už nebude mít tento pozitivní efekt na ochranu klimatu?

Znovu opakuji, že my chápeme přínos Green Dealu. Vůbec ho nezpochybňujeme, nikdy jsme nepatřili k těm, kteří by říkali, že něco takového je nesmysl.

To já jsem tedy ani netvrdil. Ale chcete Zelenou dohodu výrazně zmírnit, upravit?

Samozřejmě, že chceme, a to hlavně z toho důvodu, že potřebujeme, aby jakékoliv návrhy v oblasti ochrany životního prostředí byly nejenom ambiciózní v oblasti ochrany přírody, ale byly také citlivé v oblasti ekonomické a sociální. Myslím, že to je v zájmu celé Evropy. Jinými slovy, abychom na to, co se snažíme dělat, měli, aby to byly návrhy technologicky realizovatelné a finančně únosné.

Zopakuji tedy tu otázku. Nemáte obavu, že když se Zelená dohoda zmírní, tak, jak vy byste si představoval, že už přestane plnit tu pozitivní úlohu v oblasti ochrany klimatu?

Ne, vzhledem k tomu, že nezpochybňujeme ty základní pilíře, tak o to obavu rozhodně nemám.

Jaké úkoly z vašeho pohledu čekají na nově zvolený Evropský parlament a na příští Evropskou komisi?

Je toho opravdu hodně. Myslím si, že Komise, Rada i Parlament budou muset opravdu přidat v oblasti společné obrany, což bylo pro Evropskou unii vlastně téměř nové téma. Tam očekáváme opravdu větší ambice ze strany EU, protože bezpečnost je nesmírně důležitá nejenom pro obyvatele, ale také pro byznys.

Určitě se bude nutné znovu podívat na Green Deal tak, jak jsme o tom hovořili. Bude potřeba podpořit surovinovou soběstačnost EU tak, abychom mohli dekarbonizovat evropský průmysl a aby to, čím „zelenější” budeme, neznamenalo, že budeme tím pádem také „rudější”, protože v tuto chvíli je naše závislost na Číně opravdu obrovská. To samozřejmě souvisí i s dotažením dohod o volném obchodu mezi Evropskou unií a mnoha dalšími tzv. třetími státy, ze kterých třeba potřebujeme dostávat i nerostné suroviny a podobně. Takže je toho opravdu hodně.