Zdroje jsou i dnes. A je třeba je využít pro zvládnutí přechodu na obnovitelné zdroje, věří Špidla

Nová středopravicová vláda může v parlamentu počítat s jasnou většinou, ve sněmovně navíc nebude žádná levicová strana. Jak upozorňuje bývalý premiér a eurokomisař Vladimír Špidla (ČSSD) v Interview Plus, i v otázkách řešení pandemie nebo energetické krize existují odlišné pravicové a levicové přístupy.

Špidla, dnes ředitel Masarykovy demokratické akademie blízké ČSSD, má podle svých slov velké obavy z rozpočtového provizoria. Nová vláda by prý měla přijmout již sestavený rozpočet, byť s ním nesouhlasí. „Já to považuji za holý nerozum vstoupit v této složité situaci bezhlavě do rozpočtového provizoria, to se mi zdá být velmi nerozumné,“ varuje.

Argumentuje tím, že žádná vláda není nikdy dokonale spokojená se svým rozpočtem a během roku ho upravuje. Ani osmdesát miliard, které chce nová vláda ušetřit, prý není dostatečným důvodem. „Škoda, která vznikne, bude podle mého soudu větší než osmdesát miliard,“ tvrdí.

Špidla trvá na platnosti své věty o tom, že zdroje jsou. „Zopakoval bych tu větu celou: Zdroje jsou, záleží na prioritách, na které je chcete vydat. Věta říkala, že neexistuje žádná situace, kdy by veřejná ruka neměla k dispozici ohromné peníze, se kterými může zacházet,“ tvrdí.

„Pandemie je jistě přírodní jev a příroda s námi nevyjednává, naopak ukazuje, jak je poměrně silná. Ale je důležité a rozdílné, jak stát na věci reaguje, jak rozděluje náklady a výnosy.“ Vladimír Špidla

Česká republika je prý velmi daleko od situace, kdy by jí nikdo nechtěl za výhodných podmínek půjčit, a podle Špidly se do ní ani nikdy nedostane.

„Zdroje jsou v ekonomice, v jejím výkonu, který stále běží. Znovu a znovu se bude produkovat. Tato ekonomika každý rok přináší velké zdroje. A jestli se nepletu, je to kolem čtyř až pěti bilionů. To je dost,“ podotýká.

Budoucnost je v OZE

Ekonomiku může podle kritiků výrazně poškodit klimatický plán Evropské unie, takzvaný Green New Deal. Ten je ale podle někdejšího českého eurokomisaře racionálním pokusem zvládnout klimatickou změnu.

„Klimatická změna existuje, už vyvolává poměrně značné problémy. V některých oblastech jsou velká sucha, vyvolává to třeba i klimatickou migraci. A bude se to zhoršovat. Buď můžeme být zaslepení a nevidět to, a pak nás to slízne. Anebo se můžeme pokusit se postavit věci čelem a vrhnout se do toho,“ podotýká Špidla.

Jinak nám prý hrozí, že nezvládneme inovační impulz, který je vynucován tím, že se lidská civilizace dostává na ekologické meze: „Když nám to uteče, tak budeme ekonomicky v podstatě na dně. Nebo si snad myslíte, že Volkswagen bude vyrábět spalovací motory ještě za dvacet let?“

Pokud jde o energetiku, Špidla budoucnost nevidí ve stavbě nových bloků jaderných elektráren, do nichž musíme palivo dovážet, ani v uhlí, které brzy vytěžíme.

„Skutečnou energetickou soběstačnost by nám dal zvládnutý přechod na obnovitelné zdroje, protože to je to, co tady máme. A velká redukce energetické náročnosti. Na to potřebujeme peníze. Zdroje, které jsou, a my je musíme využít na tuto prioritu,“ zdůrazňuje.

Může obrozená ČSSD s novým vedením znovu najít své voliče? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.