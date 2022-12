Stavbu nové lanovky ve Špindlu brzdí spory s majiteli pozemků, říká podnikatel Rattaj

Ceny skipasů zdražily až o dvacet procent, lyžařů na českých sjezdovkách ale neubylo. Bude taková celá sezona? O kolik lyžování zdražilo? A jak vidí svoji budoucnost provozovatelé lyžařských areálů a lanovek? Tématem se zabývá další díl podcastu Peníze a vliv. Praha 10:20 20. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Očekáváme opravdu úspěšnou sezónu. Počasí tomu napovídá. První čísla ukazují, že zájem je obrovský," říká podnikatel Igor Rattaj | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

„Očekáváme opravdu úspěšnou sezonu. Počasí tomu napovídá. První čísla ukazují, že zájem je obrovský – navzdory zdražování a vysokým cenám energií,“ říká podnikatel Igor Rattaj, spolumajitel společnosti Tatry Mountain Resorts, která má podíl v areálu ve Špindlerově Mlýně. Kromě České republiky podniká v horském cestovním ruchu také na Slovensku, v Polsku a Rakousku.

Poslechněte si celý díl podcastu Peníze a vliv. Tentokrát o budoucnosti a dostupnosti lyžování v Česku

Stejné zkušenosti potvrzuje také šéf Asociace lanové dopravy a provozovatel areálu Troják na Zlínsku Jakub Juračka. „Na Vánoce a Silvestra už neseženete místo. Horské areály, které poskytují i ubytování, jsou vyprodány. Pokud jde o lyžařské kurzy, které jsou pro nás rovněž dost důležité, tak kolegové hlásí obrovský zájem. To samé slyšíme od lyžařských škol,“ uvádí.

V odhadu, jak se bude sezona vyvíjet dál, už ale Juračka tak optimistický není. Mnoho lidí si podle něj nepřipouští, že přichází ekonomická krize. A v lednu může dojít ke zlomu.

„Tam se předpokládá vyúčtování spotřeby elektřiny a plynu ve většině domácností. Potom teprve uvidíme, jak se zákazník zachová,“ nastiňuje Juračka.

Náklady na provoz zimních středisek neustále rostou – musí se víc vyrábět technický sníh, upravovat sjezdovky, kupovat nové lanovky. Budou mít jejich provozovatelé dost prostředků na investice? Dokážou rozšiřovat své služby a nabízet zákazníkům větší komfort?

V největším českém areálu ve Špindlerově Mlýně se měla už před pěti lety začít stavět nová lanovka, která by zajistila propojení mezi sjezdovkami ve Svatém Petru a Medvědínem. Projekt se však zasekl hned na začátku. Podle Igora Rattaje nejsou důvodem ani potíže na straně investora, ani domluva se správou Krkonošského národního parku.

„S národním parkem jsme se dohodli relativně rychle. Našli jsme kompromis i způsob, jak to technicky propojit. Nově teď ale řešíme problém – jak bych to řekl slušně – s majiteli pozemků, kteří se stali majiteli takovým divným způsobem. Tak nějak je vyměnili z pozemkového fondu,“ říká Rattaj s tím, že jeho firma je do rozvoje ve Špindlerově Mlýně připravená investovat, jakmile se tyto problémy vyřeší.

Poslechněte si celý díl podcastu Peníze a vliv věnovaný tentokrát budoucnosti a dostupnosti lyžování v Česku. Hosty Jany Klímové jsou Jakub Juračka a Igor Rattaj.