Spolana Neratovice odkládá propouštění části zaměstnanců. Někteří zůstanou až do příštího roku
Neratovická Spolana k avizovanému poslednímu září všech plánovaných 500 zaměstnanců nepropustí. Někteří výpověď dostanou až na konci roku a zbytek příští rok. Vedení firmy si je nechává déle, protože je nutné zlikvidovat provozy na výrobu PVC a kaprolaktamu a také dokončit provoz na výrobu kyseliny sírové.
Aleš Patočka sleduje dělníky při práci s obrovskou pilou, jak řežou cihly pro vyzdívky absorbéru. Celkem v závodu instalují čtyři nové absorbéry. „Vedle právě probíhá instalace šamotových cihel do absorbéru,“ říká Patočka.
Neratovická Spolana v září nepropustí všech 500 zaměstnanců, jak plánovala. Podrobnosti zjišťoval Radek Duchoň.
V areálu je spousta pecí, kotlů, výměníků nebo potrubí. Pracují tady hlavně dodavatelské firmy, čeká je třeba instalace kontaktního reaktoru. Kmenoví zaměstnanci ze Spolany dohlíží společně s lidmi na velíně především na bezpečnost, další pak zajišťují v jiných částech továrny třeba nákupy materiálu nebo projekty.
Pracovníci, které čeká výpověď, se s redakcí přímo bavit nechtěli. Pan Jiří ale ano, pracuje v elektrorozvodně. „Pracovníci, co tady pracují se mnou v kolektivu, tak zůstáváme, protože tady musí být neustálý provoz. Jde o to, že se to může propojovat jak pro Mělník, tak pro Neratovice, i pro další části republiky,“ říká Jiří.
„Nikdo není rád, že má výpověď. Ale tady se nám snaží vyjít maximálně vstříc tím, že nevyhazují všechny lidi najednou, dělají to postupně a navíc dávají odstupný, takže v tom případě to vypadá docela dobře. Každý má i čas se zařídit,“ dodává.
Provoz kyseliny
Manažerka marketingu Spolany Martina Lehká potvrzuje, že teď je továrna mimo provoz. Spočítala, že z avizovaných 650 zaměstnanců si jich Spolana 150 nechá a 500 jich mělo opustit továrnu do konce září. Asi se stovkou se ale vedení firmy domluvilo, že zůstanou déle.
„Stávající zaměstnanci, který doposud zůstávají, se věnují asanaci uzavřených závodů PVC a kaprolaktamu. Část zaměstnanců se věnuje modernizaci provozu kyseliny sírové. Máme tady i podpůrné pozice – administrativní, obchod, investice a další logistiku. Máme podpůrný provoz čističky odpadních vod, která čistí odpadní vody i pro Neratovice a Libiš. A samostatně máme jednotku dobrovolných hasičů,“ vyjmenovává Lehká.
Zaměstnavatelé mají povinnost nahlásit Úřadu práce hromadné propouštění, ale podle mluvčí Úřadu práce České republiky Kateřiny Pavlíkové už nemusí nahlašovat snížení původního plánu nebo úplné nebo částečné upuštění od svého záměru.
„Aktuálně máme v evidenci uchazečů o zaměstnání celkem 124 osob, jejichž posledním zaměstnavatelem byla právě společnost Spolana. Z toho 65 uchazečů je ve věku nad 50 let, s nimi velmi intenzivně pracujeme na tom, aby našli své další pracovní uplatnění.“
Další zaměstnance firma propustí do konce tohoto roku a zbytek odejde příští rok.