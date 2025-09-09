Sportisimo, Tescoma či Super Zoo. V Česku se objevují falešné e-shopy, okradli už tisíce lidí
Několik e-shopů, které působí na českém trhu, bylo v uplynulých dvou týdnech falešně napodobeno e-shopy z Číny s cílem podvést zákazníky. V úterý o tom informoval Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. Podle odhadu svazu falešné e-shopy okradly už tisíce Čechů. Svaz zatím ví o napodobeninách e-shopů Sportisimo, Tescoma či Super Zoo. Svaz i některé e-shopy kritizují to, že reakce kontrolních orgánů je zatím pomalá.
Falešné e-shopy podle svazu využívají pro podvody zejména reklamní kampaně na facebooku, kde odkazují na weby velmi podobné těm pravým.
Facebookové reklamy s vysokými slevami lákají lidi na své stránky, kde zákazníci nakoupí a zaplatí, a následně skončí veškerá komunikace. Reklamy podle svazu cílí zejména na mobilní uživatele.
„Nová vlna podvodů patří mezi ty nejsofistikovanější, co jsme zatím viděli. Technicky jsou podvodné stránky i reklamy na facebooku udělány velmi dobře, jediným varováním jsou nabízené slevy ve výši 70 až 90 procent na veškerý sortiment,“ uvedl prezident svazu Tomáš Prouza.
E-shopy i svaz na incidenty upozornily Českou obchodní inspekci (ČOI), Facebook i provozovatele doménového systému, podle Prouzy byla podána i trestní oznámení. „Reakce je zatím velmi pomalá,“ konstatoval Luboš Rejchrt, jednatel společnosti provozující e-shop a síť obchodů Super zoo.
Například u Super zoo vytvořili podvodníci podle Rejchrta kopii webu a neustále mění doménu, na které podvodné e-shopy provozují.
„U takto jednoznačných podvodů by měly kontrolní orgány zasáhnout okamžitě, důrazně varovat spotřebitele, bezodkladně zablokovat podvodné weby a donutit Facebook, aby reklamy na podvodné e-shopy stáhl. Bohužel zatím vidíme, že okrádání tisíců spotřebitelů zůstává bez adekvátní reakce Facebooku i českých kontrolních orgánů,“ dodal Rejchrt.
Podvodů bude přibývat
Svaz očekává, že podobných podvodů bude přibývat a vyzval ČOI, aby začala plnit svou kontrolní i vzdělávací úlohu a aktivně chránila občany před podvodníky.
„S ohledem na rychlý rozvoj podvodů v oblasti e-commerce považujeme za potřebné, aby ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti, Policií ČR, zástupci podnikatelů a spotřebitelů, připravilo rychlou revizi legislativy, která umožní podvodné stránky účinně blokovat a jejich provozovatele reálně potrestat. Stávající právní rámec je tak bezzubý, že ani nedonutí Facebook k okamžitému odstranění reklam na prokazatelně podvodné e-shopy,“ uzavřel Prouza.
Na nedostatečnou kontrolu zahraničních on-line tržišť Českou obchodní inspekcí upozornila už dříve také Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Inspekce podle asociace dlouhodobě nedostatečně řeší spotřebitelské podněty na chování přeshraničních tržišť.
Porušení zákona loni ČOI zjistila u přibližně 82 procent kontrolovaných e-shopů. E-shopům inspekce pravomocně udělila 907 pokut za 15,6 milionu korun. Nejčastějším prohřeškem bylo nedostatečné informování o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, informovala tento týden obchodní inspekce.