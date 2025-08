Spotify zdraží své předplatné. Uživatelé i v Česku od září zaplatí měsíčně v průměru o deset procent více

Společnost Spotify v pondělí uvedla, že od září zdraží měsíční cenu svého prémiového předplatného pro jednotlivce na mnohých světových trzích včetně České republiky. Důvodem je snaha zvýšit své marže, uvedla agentura Reuters. Akcie společnosti po oznámení vzrostly téměř o osm procent, letos zatím posílily o zhruba 40 procent. Stockholm 22:25 5. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdražení se týká trhů v Jižní Asii, na Blízkém východě, v Africe, Evropě, Latinské Americe a v Asijsko-pacifickém regionu (ilustrační foto) | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Fotobanka Smartmockups.com

Cena předplatného pro jednotlivce vzrostla ze 169 korun měsíčně na 185 korun. Rodinné předplatné pak z 269 korun zdražilo na 299 korun, uvádí Spotify na svých stránkách.

Zdražení se týká trhů v Jižní Asii, na Blízkém východě, v Africe, Evropě, Latinské Americe a v Asijsko-pacifickém regionu, píše Reuters. Společnost Spotify oznámila, že zvýšení ceny vysvětlí předplatitelům v e-mailu, který jim zašle během následujícího měsíce. Růst ceny již v minulosti spolu s úspornými opatřeními pomohly Spotify dosáhnout svého prvního ročního zisku za rok 2024, podotkla agentura.

Spotify v současnosti také rozšiřuje svou knihovnu videoobsahu, aby přilákala předplatitele, třeba i skrz partnerský program, který má pomáhat tvůrcům podcastů nabídkou zpeněžení jejich tvorby.

Do partnerského programu Spotify (Spotify Partner Program) se zapojuje rostoucí počet tvůrců, což vede k výraznému nároůstu množství videoobsahu, sdělil Reuters výkonný ředitel Daniel Ek.

Streamovací firma zároveň těží z toho, že Apple schválil v USA aktualizaci její aplikace, která umožňuje zobrazovat ceny předplatného a externí platební odkazy poté, co soud zakázal firmě Apple účtovat provizi za nákupy mimo aplikaci.

Změna podle Eka vedla k „velmi pozitivnímu nárůstu“ v USA. Pokud by podobná pravidla byla přijata v Evropě a Velké Británii, bylo by to podle něj přínosem nejen pro Spotify, ale i pro další vývojáře aplikací.