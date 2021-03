Označení energetické náročnosti elektrospotřebičů se od března mění. Zůstávají písmena, mizí znaménka

Energetickými štítky se lidé řídí už bezmála třicet let. Teď se mění nejenom podoba barevných nálepek, ale i jejich značení. Jak připomíná televizní propagační kampaň.

„Připravme se na změnu energetických štítků. Zůstane jen jedna třída A a stupnice bude pokračovat až do písmene G. Novinkou je i QR kód - ten po jeho sejmutí telefonem zobrazí informace z evropské databáze EPREL, které usnadní spotřebiteli rozhodování o koupi,“ vysvětluje kampaň.

Na nálepkách se objeví třeba i nové piktogramy s informací o hlučnosti nebo třeba spotřebě vody na prací cyklus. U televizí je pak uvedena například velikost úhlopříčky. Pro zákazníky mají být štítky srozumitelnější než dřív.

„Jak se začali přidávat v kategorii A další pluska, štítek se stával pro některé zákazníky velmi nesrozumitelný. Proto dojde k úpravě, aby byly daleko přehlednější,“ říká náměstek sekce energetiky ministerstva průmyslu a obchodu René Neděla.

Místo pro nové technologie

Při nákupu domácích spotřebičů štítky ovlivňují rozhodnutí u více než 80 procent lidí. V obchodech jsou nejžádanější ty nejúspornější spotřebiče.

„Zákazníci dnes vybírají spotřebiče s co nejúspornější energetickou třídou. Nejraději volí spotřebiče třídy A +++. Tedy ty, které se podle nového značení posunou do energetické třídy zhruba C nebo D. To ale neznamená, že se mění jejich účinnost. Pouze se v zápise posunou tak, aby s ohledem na neustálý technologický vývoj vznikl do budoucna prostor pro ještě úspornější produkty,“ doplňuje mluvčí společnosti Datart Eva Kočicová.

Do třídy A se tak dostanou jen ty nejmodernější a inovativní spotřebiče. Výrobci tak budou víc motivováni k jejich vývoji. Podle ředitele společnosti SEVEn Juraje Krivošíka jsou totiž rozdíly v úspoře mezi jednotlivými třídami spotřebičů výrazné. Správným výběrem zboží tak lidé můžou podle něj za energie ušetřit tisíce korun.

„Rozdíly jsou v řádu desítek procent. Může se to lišit i u konkrétních modelů, případně podkategorií. Jsou to rozdíly několika tisíc korun v průběhu životnosti výrobku. Obecně ty úspory jsou nejvyšší u sušiček prádla, protože to jsou energeticky nejnáročnější spotřebiče,“ uvedl Krivošík.

Přechodné období

Některé elektrospotřebiče ale nový štítek mít od března nemusí - třeba klimatizace, odsavače par nebo bubnové sušičky. Podle generálního ředitele Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Radka Hacaperky bude navíc ještě pár měsíců v prodeji i naskladněné zboží se starými nálepkami.

„Stále se mohou objevovat výrobky se starými energetickými štítky, které obchodníci nestihnou doprodat. Tyto výrobky se na pultech obchodů a při prodeji na internetových obchodech mohou prodávat do konce listopadu letošního roku,“ dodává Hacaperka.

Od začátku letošního září se pak nové štítky objeví taky na světelných zdrojích - tedy třeba u zářivek.