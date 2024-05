Spotřebitelské organizace v EU podaly stížnost na Temu. Problém je s kvalitou zboží i s daty zákazníků

Čínské on-line tržiště Temu využívá každý měsíc zhruba 75 milionů lidí v Evropské unii. Zároveň před ním ale varují spotřebitelské organizace, které proti němu pod záštitou Evropské spotřebitelské organizace podaly stížnost. „Primárně bychom chtěli, aby Temu své chyby napravilo. Ale ve chvíli, kdy by to nebylo možné, tak i zrušení by mohlo být cestou,“ říká pro Radiožurnál Martin Pitron z právního oddělení organizace dTest. Praha 18:08 17. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínské on-line tržiště Temu využívá každý měsíc zhruba 75 milionů lidí v EU | Zdroj: Profimedia

V čem je podle vás on-line obchod Temu nebezpečný pro spotřebitele?

Těch nebezpečí je mnoho. My se o nich snažíme informovat v našich článcích na webu dTestu. Spotřebitelé vidí nejvíc kvalitu zboží, která často není taková, jako by očekávali.

A i když si odmyslíme velmi nízké ceny, tak to nemůžeme zbavit toho, že ty produkty nesmí být nebezpečné, což bohužel produkty z Temu často bývají. Mimo to jsou problematické kontakty na prodejce, kdy Temu o prodávajících informuje velmi málo.

Zpravidla se dozvíte pouze nějakou adresu sídla v Číně. A ve chvíli, kdy byste chtěli například reklamovat zboží, tak byste to teoreticky museli řešit opravdu v tom sídle v Číně, což pro spotřebitele není možné. Dále je tam problém s daty, protože nevíme, jaká data sbírá a jak s nimi nakládá.

Sama společnost tvrdí, že o případném shromažďování údajů vždy informuje transparentně a v souladu se standardy stanovenými v App Store a Google Play. Jednoduše prostě uživatelé při přihlašování odkliknou podmínky služby. Ale na druhou stranu, ve Spojených státech je už na Temu podáno několik hromadných žalob. Najatí experti prý zjistili, že aplikace je záměrně a úmyslně vybavena nástroji k provádění virulentních a nebezpečných malwarů a spywareových aktivit na zařízeních uživatelů. Máte vy taky takové podezření?

Jak uvádíte, společnost deklaruje nějaké podmínky, avšak ty podmínky nemusí vždy odpovídat realitě. S tím se i často setkáváme.

My nedisponujeme nástroji, kterými bychom toto podezření mohli nějak podložit a tak s ohledem na to, že mnoho expertů včetně různých úřadů varuje před touto aplikací a například Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost tuto aplikaci prozkoumával, tak se domníváme, že zde nějaké riziko rozhodně je.

Zároveň i samotný NÚKIB spatřuje možnosti úniku citlivých uživatelských informací a také je možné, že Temu osobní informace poté přeprodává. A to samozřejmě není v pořádku a je důležité před tím varovat, aby spotřebitelé věděli, že se té aplikaci mají vyhnout.

Manipulativní praktiky

Vy říkáte, že obchod používá manipulativní praktiky, které mají spotřebitele oklamat svými doporučeními. Jak si to představit? Jak to funguje?

Je velmi důležité zmínit, že manipulativních praktik je tam hned několik. Už když se podíváte na samotné stránky, tak informují o tom, že prakticky všechno zboží je ve slevě. Některé například 80 a 90 procent, což není v souladu s českou a unijní legislativou.

Samotné manipulativní praktiky poté mohou vycházet z toho, že spotřebitelé vlastně ani nevědí, na základě čeho jim bude zboží doporučováno. Také na stránkách často bývá nějaký odpočet, že nabídka platí pouhých 10 minut a musí zboží co nejrychleji koupit, a tím pádem nemají čas si to promyslet.

A jak jsem uvedl, tak to zboží může být i nebezpečné. A pokud spotřebitelé například koupí nějaké zboží dítěti, tak je důležité se zamyslet nad jeho složením a nebezpečností. Například u malých částí.

Vy jste v Česku podali stížnost Českému telekomunikačnímu úřadu. Proč právě tam?

Stížnost byla podána podle unijního nařízení o jednotném trhu digitálních služeb a Český telekomunikační úřad je koordinátorem digitálních služeb v České republice. Tudíž stížnost má být podána jemu jakožto příslušnému orgánu. Poté, co Český telekomunikační úřad stížnost prošetří, tak by ji měl postoupit do Irska, kde má Temu své evropské sídlo.

A co by mohlo být výsledkem? Zákaz Temu v Evropské unii?

I takové řešení by bylo možné s tím, že primárně bychom chtěli, aby Temu své chyby samozřejmě napravilo. Ale ve chvíli, kdy by to nebylo možné, tak i zrušení by mohlo být cestou.