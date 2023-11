Srbské firmy vyvážejí do Ruska zboží, které Kreml může využít na Ukrajině, varuje Svobodná Evropa

Srbské společnosti vyvážejí do Ruska zboží dvojího užití, které je kvůli možné aplikaci v ruské výzbroji terčem západních sankcí. Takové závěry přineslo vyšetřování Rádia Svobodná Evropa. Děje se to navzdory slibu prezidenta Aleksandara Vučiće, že jeho země nebude sloužit jako prostředek k obcházení amerických a unijních sankcí. Svět ve 20 minutách Bělehrad/Moskva 18:16 12. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimir Putin a jeho srbský protějšek Aleksandar Vučić v roce 2019 | Zdroj: Profimedia

Zboží dvojího užití může být použito jak pro vojenské, tak pro civilní účely. Mezi příjemci těchto dodávek ze Srbska do Ruska je i dodavatel informačních technologií, na kterého Spojené státy v září uvalily sankce.

Celní záznamy z databází mezinárodního obchodu, které analyzovalo Rádio svobodná Evropa, ukazují, že od února 2022 srbské společnosti dodaly do Ruska sankcionované zboží dvojího užití v hodnotě víc než 71 milionů dolarů.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu se Washington a Brusel snaží omezit přístup Kremlu k západním komponentům používaným v ruském vojenském vybavení tím, že tlačí na vlády, aby omezily tok těchto technologií do Ruska přes své země.

Navzdory výzvám, aby Srbsko přizpůsobilo svou politiku Evropské unii, si Bělehrad po celou dobu konfliktu zachoval blízké vztahy s Moskvou a zůstává jednou z mála evropských vlád, které neuvalily na Rusko sankce.

Prezident Vučić přitom loni v prosinci slíbil komisaři pro rozšíření Olivéru Várhelyimu, že nikdo nebude obcházet sankce proti Rusku přes území Srbska, a dodal, že jeho země nevydělává na ničím utrpení během války. Vučićův úřad na žádost Rádia Svobodná Evropa o komentář k srbským dodávkám sankcionovaných technologií dvojího užití do Ruska nereagoval.

Tisícinásobně vyšší zisky

Vývoz se podle novinářů týká zboží od traktorů až po elektroniku. Například srbská společnost Kominvex měla do roku 2021 velmi skromné zisky v řádech stovek až tisíců dolarů. To se ale výrazně zlepšilo v následujícím roce, kdy firma začala vyvážet elektroniku do Ruska a v roce 2022 zvýšila své zisky více než tisícinásobně na 1,5 milionu dolarů.

Majitelem společnosti je srbský občan Marko Svorcan. Na otázky týkající se jeho podnikání novinářům neodpověděl.

Část vývozu společnosti Kominvex do Ruska v roce 2022 tvořilo i zboží v hodnotě nejméně 27 milionů dolarů vyrobené americkým technologickým gigantem Intel. Tato firma opakovaně uvedla, že usiluje o to, aby zajistila, že se její výrobky nedostanou do Ruska nezákonnou cestou.

Firma Intel na dotaz Rádia Svobodná Evropa odpověděla. Uvedla, že omezí nebo ukončí obchodování s partnery, kteří by mohli porušovat protiruské sankce, dokud nebude mít jistotu, že produkty Intelu nejsou používány k porušování lidských práv.

Spojené státy dosud uvalily sankce pouze na jednu srbskou společnost kvůli její roli dodavatele sankcionovaného zboží dvojího užití do Ruska. Americké ministerstvo financí k tomu uvedlo, že firma slouží jako prostředník ruské společnosti.

Ta se má specializovat na import zahraničních polovodičových technologií pro ruské subjekty, z nichž některé dodávají zboží i tamnímu obrannému průmyslu. Tolik Rádio Svobodná Evropa.

