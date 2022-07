Stanjura přednesl vládě návrh novely letošního státního rozpočtu. Počítá se schodkem 326,9 miliardy

Schodek letošního státního rozpočtu by měl nově činit 326,9 miliardy korun. Počítá s tím novela, kterou vládě navrhl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). V pondělí o tom informovala Česká televize (ČT), která dokument získala. Kabinet bude o novele jednat ve středu. V březnu sněmovna schválila letošní rozpočet se schodkem 280 miliard korun. Praha 21:47 25. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zbyněk Stanjura v Poslanecké sněmovně ČR | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr vnitra a první vicepremiér Vít Rakušan (STAN) informace o nové výši schodku potvrdil. „Ten deficit se přibližně takto pohybuje, ale mohou tam být ještě nějaké změny. Některá jednání ještě probíhají,“ řekl České televizi.

Stanjura nechce až do středečního zasedání vlády nový návrh komentovat.

Podle ČT mají státní výdaje proti původnímu rozpočtu vzrůst o více než 110 miliard korun, což by znamenalo, že poprvé přesáhnou dva biliony korun. Důvodem jsou například miliardové náklady na další růst důchodů, na úsporný tarif energií nebo na zvládnutí uprchlické krize.

Návrh také nepočítá s žádným růstem daní. Příjmy z daní budou ale vyšší, a to hlavně kvůli vysoké inflaci. Stanjura počítá s nárůstem o více než 63 miliard korun. Rozpočtové příjmy by tak měly být bezmála 1677 miliard korun.

O 25 miliard navíc by měl stát získat na DPH, víc než devět miliard navíc přinese daň z příjmu firem a zhruba stejnou částku zajistí i růst výběru sociálního pojištění.

Nyní platný rozpočet schválený v březnu počítá s příjmy 1613,2 miliardy korun a výdaji 1893,2 miliardy.

Sněmovna by měla novelu rozpočtu schvalovat v září. Vláda má v dolní komoře většinu 108 z 200 hlasů, dá se tak předpokládat, že rozpočet sněmovnou projde. Opozice pro něj ale hlasovat nebude.

„Je tady celá řada nadstandardních příjmů. Já se ptám, co za to lidé dostanou? Vláda schodky zvyšuje, ale nevidím to přetaveno v investicích ani v reálné pomoci lidem,“ řekla ČT místopředsedkyně hnutí ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová.

Kritický je i předseda SPD Tomio Okamura. „Žádnou rozpočtovou politiku v podstatě nedělají, žádné rezervy nenacházejí. Nechtějí šetřit, kde se dá,“ uvedl.