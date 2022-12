Stanjura: Nemůže se stát, že firma jinde v Unii dostane větší podporu než v Česku. Suma je stejná

Koaliční vláda Petra Fialy (ODS) má za sebou rok vládnutí. Ten ale končí mírnou ekonomickou recesí a přinesl nejvyšší inflaci za poslední čtvrtstoletí. „Čeká nás těžký příští rok, ale nebude tak těžký jako rok 2022,“ říká ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v podcastu Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus. Praha 13:37 13. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) | Foto: Michal Růžička | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Schodek státního rozpočtu klesl, ale mnohem méně, než si ministr před rokem přál. Snížení dluhu nevyšlo vůbec. Ten letos za tři čtvrtletí naopak narostl o 425 miliard korun, což je více než za celý minulý rok.

„Nejtěžším úkolem vlády bylo připravit podmínky pro to, abychom zvládli vysoké ceny energií. Myslím, že jsme postupovali uvážlivě, i když někdo říká, že pomalu, ale nepostupovali jsme zbrkle,“ shrnuje Stanjura.

„Dlouhodobě jsme usilovali o zvýšení povinného limitu pro DPH a pro to, abychom zvýšený limit mohli využívat pro paušální daň. To jsme splnili. A právě toto může pomoci desetitisícům drobných podnikatelů a živnostníků,“ vyzdvihuje ministr.

„Stát má sice všechny informace, které potřebuje ke svému rozhodování, ale bohužel je nemá v jednom systému.“

Plošnou pomoc, kterou získali i dostatečně zajištění občané a stát tak zbytečně tratil, odůvodnil Stanjura tím, že už bylo nutné jednat a z praktického hlediska to nešlo udělat jinak než plošně.

„Stát má sice všechny informace, které potřebuje ke svému rozhodování, ale bohužel je nemá v jednom systému,“ uznává a vysvětluje:

„Proto jsme nebyli schopni rychle a efektivně zjistit například příjmové poměry všech domácností a na základě toho lépe zacílit pomoc.“

Do budoucna chceme právě toto změnit, plánuje ministr:

„Musíme propojit data z finanční správy, správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven a pak s těmi daty můžeme pracovat mnohem efektivněji.“

Stejně v celé Evropě

Vláda od ledna zastropovala ceny energií pro domácnosti, menší firmy i veřejné instituce. Nyní chce stropy cen zavést i pro velké podniky.

„Jako předsednické zemi se nám povedlo změnit pravidla pro podporu velkých firem a v rámci těchto pravidel to jde administrativně velmi jednoduchým způsobem, kterým jsou stropy,“ těší Stanjuru.

„Když se reálně podíváme na to, jaká byla pravidla v roce 2022 v Evropě, tak to byly také stropy, jenom se to počítalo jinak. Bylo to ale hrozně složité. Museli jste si vést náklady na energie, porovnat to s předchozím rokem a když to překročilo určitou hranici, mohli jste požádat a část té ztráty vám stát uhradil.“

„Odstranili jsme riziko potenciální konkurenční nevýhody pro naše firmy.“

Vláda má tak v plánu tuto metodu administrativního zastropování v Česku využít, a to na hodnotách 70 až 80 procent spotřebované energie. Důvodem těchto vyšších čísel je podle Stanjury motivace k úsporám.

„Výhodou je, že v rámci této podpory v Evropě je maximální pomoc pro jeden podnik. Nemůže se tedy stát, že by firma v jiném členském státě dostala vyšší podporu než česká firma. Ta maximální suma podpory bude všude stejná. Odstranili jsme tudíž riziko potenciální konkurenční nevýhody pro naše firmy,“ dodává ministr financí.

