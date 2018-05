Průměrný věk aut v Česku je 15 let. Na trhu se proto objevily levná havarijní pojištění pro ojetiny

V Česku jezdí jedny z nejstarších aut v Evropě, v průměru jsou na silnici skoro 15 let. Majitelé ojetin často nemají zájem o drahá havarijní pojištění, a když zaviní nehodu, platí si opravy na svém autě sami. Pojišťovny se stárnoucím autům na českých silnicích snaží přizpůsobit, začaly nabízet tzv. malá havarijní pojištění. Praha 16:06 12. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průměrné stáří českého vozového parku je podle statistik Svazu dovozců automobilů stále okolo patnácti let (ilustrační foto) | Foto: Petr Jadrný

„Teď jsem si to auto tady odřela o sloupek, protože jsem si nevšimla, že je tu málo místa na zaparkování. To bude můj muž moc rád,“ říká s nadhledem přímo na parkovišti u pražské nemocnice IKEM paní Pavla ze Středočeského kraje.

Řidiči si připlatí za povinné ručení, pojišťovny zdražují až o desítky procent Číst článek

Na svém asi 14 let starém černém autě si odřela část předních dveří. Od sjednání havarijního pojištění ji před lety odradila vysoká cena, kterou by musela platit.

„Vždycky mi bylo řečeno, že je to v řádu tisíců korun, takže na to, že jezdím furt dokolečka jednu nebo dvě trasy, tak se mi to za to nechce úplně dávat,“ vysvětluje Radiožurnálu řidička.

Průměrné stáří českého vozového parku je podle statistik Svazu dovozců automobilů stále okolo patnácti let. Některé tuzemské pojišťovny nově nabízejí zákazníkům speciální havarijní pojištění pro stará auta. Jednou z nich je i Česká podnikatelská pojišťovna.

Unie jedná o zpřísnění emisních limitů. Podle automobilek jsou normy těžko splnitelné Číst článek

„Sjednává se k povinnému ručení. S pojistnými limity deset a dvacet tisíc korun mohou řidiči pokrýt drobnější poškození svého vozu. Cena vychází oproti havarijnímu pojištění příznivěji. Ke sjednanému povinnému ručení můžete mít KLIKU již od 31 korun měsíčně,“ říká mluvčí České podnikatelské pojišťovny Renata Čapková.

Nejlevnější roční pojistka vyjde na necelých 400 korun. Podobné služby pro stará auta nabízí třeba i ČSOB nebo Česká pojišťovna.

„Pojištění kryje rizika havárie, živelné škody, samozřejmě i odcizení. Limit pojištění si může klient zvolit sám, může to být například 60, 70 či 100 tisíc,“ vysvětluje mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková.

Havarijní pojištění ale ze zákona povinné není. Každý majitel vozidla musí mít sjednané pouze povinné ručení.