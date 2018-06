Vedení Starbucksu opouští muž, který z firmy udělal kavárenského giganta

Howard Schultz, který vybudoval z americké společnosti Starbucks globální řetězec kaváren, opustí vedení firmy k 26. červnu. Oznámil to v úterním prohlášení řetězec, v němž Schultz dosud působí ve funkci výkonného předsedy správní rady. V ní ho nahradí Myron Ullman a Schulz bude pouze emeritním předsedou. New York 8:21 5. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf Starbucksu Howard Schultz na archivním snímku. | Foto: David Ryder | Zdroj: Reuters

Čtyřiašedesátiletý Schultz přeměnil původně malý americký řetězec, jenž začínal jako místní pražírna a prodejna kávy v Seattlu, během necelých 40 let v mezinárodního výrobce kávy a největší obchodní řetězec kaváren na světě - s více než 28 000 prodejnami v 77 zemích. Společnost má desítky prodejen také v České republice.

Z funkce generálního ředitele Schultz odstoupil už v roce 2016, kdy ho vystřídal Kevin Johnson. Americký tisk spekuluje o prezidentských ambicích Schultze, který má blízko k Demokratické straně.

Vizionářský podnikatel zatím o svých případných politických ambicích mnoho neprozradil.

„Hodlám přemýšlet o řadě možností, a to by mohlo zahrnovat službu veřejnosti. Ale jsem daleko od jakéhokoli rozhodnutí o budoucnosti,“ uvedl Schultz v úterním článku pro The New York Times. Dodal však, že už nějakou dobu ho hluboce znepokojuje rostoucí rozdělení americké společnosti a slábnoucí pozice USA ve světě.

Jeden z nejbohatších Američanů prozradil, že chce napsat knihu o společenských dopadech řetězce Starbucks a o morální odpovědnosti velké společnosti kotované na burze.