Starší rodinné domy meziročně zdražily o 11 procent. Ceny vzrostly nejvíce v Brně a Plzni
Starší rodinné domy zdražily v letošním 2. čtvrtletí v Česku meziročně o 11 procent a oproti prvnímu čtvrtletí o tři procenta. Průměrně se tak metr čtvereční prodával za 42 843 korun. Oproti druhému čtvrtletí loňského roku zdražily domy v okolí všech velkých českých měst, a to od čtyř do 17 procent. Nejvíce vzrostly jejich ceny v Brně a Plzni, nejméně v Olomouci.
V mezičtvrtletním srovnání zdražovaly domy téměř v celé republice, kromě Ústecka a Ostravska. Tam ceny oproti letošnímu prvnímu čtvrtletí klesly o procento. Vyplývá to z analýzy realitní platformy FérMakléři.cz.
„Po dočasném zvolnění cenového růstu starších domů na začátku roku se jejich ceny daly opět do pohybu. Vývoj v Brně a v Plzni, ale i Ostravě či Hradci Králové ukazuje, že v daných lokalitách je stále vyšší poptávka než nabídka nemovitostí. Ceny tak jdou dále nahoru. Mezi kvartály jsme zaznamenali nejvyšší růst v jihomoravské metropoli,“ uvedl jednatel společnosti FérMakléři.cz Lumír Kunz.
Starší dům o velikosti 150 metrů čtverečních bylo možné v Praze ve druhém čtvrtletí letošního roku pořídit za zhruba 15,7 milionu korun. Oproti loňským cenám to znamenalo zdražení nemovitosti o 1,1 milionu korun.
Růst cen zde podle analýzy zrychlil, meziroční zdražení v předcházejícím čtvrtletí totiž činilo necelých 700 tisíc korun. V Praze navíc rostly ceny domů také mezičtvrtletně, a to o pět procent.
V Brně za stejně velký dům zaplatil kupující 13,2 milionu korun. Před rokem přitom bylo možné stejně velkou nemovitost pořídit za 11,2 milionu korun. V jihomoravském městě také vzrostly ceny mezičtvrtletně v přepočtu o šest procent, což je nejvíce ze všech velkých měst.
V Hradci Králové následně meziročně zdražily starší rodinné domy v dobrém stavu o 15 procent a v Ostravě o 12 procent. V Ústí nad Labem zdražily o sedm procent, v Českých Budějovicích stejně jako v Praze o sedm procent a v Olomouci o čtyři procenta.
Chaty a chalupy
Kromě rodinných domů zdražují v Česku také chaty a chalupy. Podle analýzy platformy Bezrealitky.cz vzrostly ceny rekreačních nemovitostí v letošním prvním pololetí meziročně o 8,8 procenta na průměrných 3,2 milionu korun.
Nejnovější rekreační nemovitosti v nejlepších lokalitách se ale mohou prodávat i za 6,4 milionu korun, tedy o 12,3 procenta více než ve stejném období minulého roku. Za menší chatu kupci letos před létem zaplatili zhruba 850 tisíc korun, meziročně o 1,4 procenta méně.
U chat a zahradních objektů v nejlukrativnějších lokalitách ceny činí přibližně 1,6 milionu korun, což je proti stejnému období v roce 2024 o 3,5 procenta více.
|Město
|Q2/2025; cena za m2 (Kč)
|Q1/2025; cena za m2 (Kč)
|Q2/2025; cena za m2 (Kč)
|Kvartální vývoj
|Meziroční vývoj
|Brno
|87 780
|82 573
|74 882
|6 %
|17 %
|České Budějovice
|67 159
|66 116
|62 981
|2 %
|7 %
|Hradec Králové
|74 919
|71 259
|64 938
|5 %
|15 %
|Olomouc
|64 541
|61 557
|62 085
|5 %
|4 %
|Ostrava
|48 384
|48 912
|43 285
|-1 %
|12 %
|Plzeň
|70 953
|69 131
|60 880
|3 %
|17 %
|Praha
|104 735
|100 133
|97 690
|5 %
|7 %
|Ústí nad Labem
|41 088
|41 327
|37 156
|-1 %
|11 %
|ČR
|42 843
|41 458
|38 571
|3 %
|11 %
Zdroj: FérMakléři.cz, Valuo.cz