Starší rodinné domy meziročně zdražily o 11 procent. Ceny vzrostly nejvíce v Brně a Plzni

Starší rodinné domy zdražily v letošním 2. čtvrtletí v Česku meziročně o 11 procent a oproti prvnímu čtvrtletí o tři procenta. Průměrně se tak metr čtvereční prodával za 42 843 korun. Oproti druhému čtvrtletí loňského roku zdražily domy v okolí všech velkých českých měst, a to od čtyř do 17 procent. Nejvíce vzrostly jejich ceny v Brně a Plzni, nejméně v Olomouci.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Rodinný dům (ilustrační foto)

Starší dům o velikosti 150 metrů čtverečních stál v Praze ve druhém čtvrtletí letošního roku zhruba 15,7 milionu korun (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay | CC0 1.0,©

V mezičtvrtletním srovnání zdražovaly domy téměř v celé republice, kromě Ústecka a Ostravska. Tam ceny oproti letošnímu prvnímu čtvrtletí klesly o procento. Vyplývá to z analýzy realitní platformy FérMakléři.cz.

26:56

Dotace často znamenají dluh. Politici ale vědí, že část společnosti je na to zvyklá, tvrdí Kovanda

Číst článek

„Po dočasném zvolnění cenového růstu starších domů na začátku roku se jejich ceny daly opět do pohybu. Vývoj v Brně a v Plzni, ale i Ostravě či Hradci Králové ukazuje, že v daných lokalitách je stále vyšší poptávka než nabídka nemovitostí. Ceny tak jdou dále nahoru. Mezi kvartály jsme zaznamenali nejvyšší růst v jihomoravské metropoli,“ uvedl jednatel společnosti FérMakléři.cz Lumír Kunz.

Starší dům o velikosti 150 metrů čtverečních bylo možné v Praze ve druhém čtvrtletí letošního roku pořídit za zhruba 15,7 milionu korun. Oproti loňským cenám to znamenalo zdražení nemovitosti o 1,1 milionu korun.

Růst cen zde podle analýzy zrychlil, meziroční zdražení v předcházejícím čtvrtletí totiž činilo necelých 700 tisíc korun. V Praze navíc rostly ceny domů také mezičtvrtletně, a to o pět procent.

V Brně za stejně velký dům zaplatil kupující 13,2 milionu korun. Před rokem přitom bylo možné stejně velkou nemovitost pořídit za 11,2 milionu korun. V jihomoravském městě také vzrostly ceny mezičtvrtletně v přepočtu o šest procent, což je nejvíce ze všech velkých měst.

V Hradci Králové následně meziročně zdražily starší rodinné domy v dobrém stavu o 15 procent a v Ostravě o 12 procent. V Ústí nad Labem zdražily o sedm procent, v Českých Budějovicích stejně jako v Praze o sedm procent a v Olomouci o čtyři procenta.

‚Jsme příliš malí na hru velkých hráčů.‘ Extrémní americká cla otřásají švýcarskou neutralitou

Číst článek

Chaty a chalupy

Kromě rodinných domů zdražují v Česku také chaty a chalupy. Podle analýzy platformy Bezrealitky.cz vzrostly ceny rekreačních nemovitostí v letošním prvním pololetí meziročně o 8,8 procenta na průměrných 3,2 milionu korun.

Nejnovější rekreační nemovitosti v nejlepších lokalitách se ale mohou prodávat i za 6,4 milionu korun, tedy o 12,3 procenta více než ve stejném období minulého roku. Za menší chatu kupci letos před létem zaplatili zhruba 850 tisíc korun, meziročně o 1,4 procenta méně.

U chat a zahradních objektů v nejlukrativnějších lokalitách ceny činí přibližně 1,6 milionu korun, což je proti stejnému období v roce 2024 o 3,5 procenta více.

 

Ceny starších rodinných domů v největších českých městech
Město Q2/2025; cena za m2 (Kč) Q1/2025; cena za m2 (Kč) Q2/2025; cena za m2 (Kč) Kvartální vývoj Meziroční vývoj
Brno 87 780 82 573 74 882 6 % 17 %
České Budějovice 67 159 66 116 62 981 2 % 7 %
Hradec Králové 74 919 71 259 64 938 5 % 15 %
Olomouc 64 541 61 557 62 085 5 % 4 %
Ostrava 48 384 48 912 43 285 -1 % 12 %
Plzeň 70 953 69 131 60 880 3 % 17 %
Praha 104 735 100 133 97 690 5 % 7 %
Ústí nad Labem 41 088 41 327 37 156 -1 % 11 %
ČR 42 843 41 458 38 571 3 % 11 %

Zdroj: FérMakléři.cz, Valuo.cz

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Ekonomika

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme