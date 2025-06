Stát jako developer? Neefektivní, kritizuje hospodářská komora. Je tu poptávka, brání se společnost

Nová Státní investiční a rozvojová společnost (SIRS) by mohla v budoucnu stavět průmyslové parky k prodeji a pronájmu. Záměr nedávno schválila vláda, má ale řadu kritiků. „Další neefektivita, která se bohužel začíná šířit jako rakovina,“ namítá v Pro a proti Českého rozhlasu Plus prezident hospodářské komory Zdeněk Zajíček. „Soukromý sektor doplňujeme,“ argumentuje předseda představenstva Státní investiční a rozvojové společnosti Zbyněk Pokorný. Pro a proti Praha 17:03 17. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Zajíček, prezident hospodářské komory, a Zbyněk Pokorný, předseda představenstva Státní investiční a rozvojové společnosti | Foto: Zuzana Jarolímková, Anna Rychnovská | Zdroj: Koláž Český rozhlas

Supluje, nebo dokonce dubluje stát v případě Státní investiční a rozvojové společnosti roli soukromých firem?

Zbyněk Pokorný: Absolutně radikálně říkám, že ne. Sám jsem pracoval dlouhá léta v soukromém sektoru, ostatně naše společnost je vlastně soukromá, byť je vlastněná státem. To, co děláme, soukromý sektor doplňuje. Vytváříme nadstavbu nad soukromým sektorem, nikoliv duplicitu.

Vy tuto nadstavbu, pane Zajíčku, nevnímáte pozitivně?

Zdeněk Zajíček: Nevnímáme ji pozitivně. A bohužel musím říct, že to není jenom případ Státní investorské rozvojové společnosti, která takto vznikla. Bohužel i v dalších oblastech stát začíná zakládat státní podniky a začíná z trhu vytěsňovat soukromé společnosti.

Bohužel se ukazuje, že role státních podniků, agentur, které takto vznikají a jsou financovány ze státního rozpočtu, nemají takovou efektivitu, jak se plánovalo na začátku. Spíš chřadnou.

V případě ministerstva průmyslu a obchodu je pro nás obrovskou otázkou, proč v okamžiku, kdy vznikla agentura CzechInvest, musí vznikat další developerská společnost. Proč tyto aktivity, když už je stát chce dělat – a my o tom velmi pochybujeme – proč je nedělá už existující společností a musí na to zakládat další společnost? Prostě další neefektivita, která se bohužel začíná šířit jako rakovina.

Státní vs. soukromý sektor

Jak obhájíte, pane Pokorný, existenci SIRS a její efektivitu? Není to redundantní směrem k CzechInvestu?

Pokorný: Vysvětlím. Budu používat příklady, protože obecné povídání podle mě nikomu nic moc neřekne. Ale řeknu příklad, pohybuji se v tom 15 let.

Rok 2016, přichází potenciální investor Jaguar Land Rover. My společně s CzechInvestem poptáváme lokalitu u soukromých developerů, zda existují v té kapacitě parametry, které investor potřebuje. Odpověď soukromého sektoru: Bohužel omlouváme se, takovou lokalitu nemáme k dispozici. Střih. Co se stane? Investor je umístěn na Slovensko do lokality koho? Státního developera MH Invest.

Další příklad. O šest let později, rok 2022 nebo 2023, gigafactory Plzeň-Líně. Stejná situace. Přichází investor za státem, poptává lokalitu. Jdeme za soukromým sektorem: „Prosím vás, máte lokalitu o těchto parametrech, které investor potřebuje?“ Soukromý sektor říká: „Bohužel, omlouváme se, nemáme.“

Státní sektor je nucený narychlo začít připravovat lokalitu, kterou našel. Začíná aktivně developovat, aby poptávku uspokojil.

A to je ten prazáklad vzniku Státní investiční a rozvojové společnosti. To není něco, že bychom si sedli ke stolu a řekli si, bude dobré konkurovat soukromému sektoru. Vlastně to vzniklo na základě poptávky, která nebyla uspokojená nabídkou ze soukromého trhu.

Prosím, jestli by reagoval Zdeněk Zajíček na to, zda tyto konkrétní situace jsou příkladem toho, že soukromí developeři nedokázali nabídnout areály tak, aby investice skončila v Česku, a proto je tu teď SIRS?

Zajíček: V každém případě nás to vůbec netěší. My bychom také velmi rádi měli na území České republiky velké investiční celky, velké investory, kteří tady budou stavět zajímavé haly, výroby, které posunou přidanou hodnotu v Česku.

Ale tak si na rovinu řekněme, čím to je. Pokud není k dispozici u soukromého investora dostatečně velký pozemek, tak těžko může takovou nabídku udělat.

Ale pokud mluví pan předseda představenstva o tom, že stát bude mít k dispozici nějaké pozemky, tak proč tyto pozemky v tuto chvíli stát nenabídne soukromým developerům, kteří by to území připravili? Jak je možné, že má někdo pocit, že státní instituce bude mít lepší vyjednávací podmínky pro povolování a přípravu území než soukromý developer?

To totiž zavání tím, že tady vytváříme dvě kategorie subjektů. Tedy státní subjekty, které budou mít podle práva lepší přístup k tomu, aby dostaly třeba stavební povolení nebo změnu územního plánu. Kdežto soukromý investor něco takového mít k dispozici nebude. A tím ho skutečně budeme diskvalifikovat.

Místo toho, aby se uvažovalo o spolupráci se soukromým sektorem ze strany státu – například tím, že by stát volné pozemky, které má k dispozici, dal do nabídky soukromým investorům, aby pro ně hledali budoucí využití a třeba právě získali veškeré povolovací procesy nebo povolení k tomu, aby se tam taková zóna mohla udělat – tak se tady vytváří státní instituce.

Která dřív nebo později – jsem o tom hluboce přesvědčen, bohužel mám třicetiletou zkušenost, jak to skončí se státními podniky – skončí v tom, že bude neúspěšná nebo bude utrácet obrovské peníze ze státního rozpočtu.

Ale možná, že vůbec pro tyto lokality nebudeme mít žádné klienty. Tedy, že se tam nakonec nic nepostaví.

Nevlamuje se stát do prostoru, který by měl být v rukou soukromé sféry? Bude díky Státní investiční společnosti Česko lépe připravené na velké investice?