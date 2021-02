Firmy a živnostníci dostanou od státu kompenzace za plošné testování na covid, oznámil Havlíček

Stát bude od 1. března kompenzovat plošné testování ve firmách i živnostníkům. Nárok na příspěvek bude na čtyři testy na zaměstnance nebo osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ) měsíčně. Na mimořádném jednání o tom rozhodla vláda, uvedl na twitteru ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Praha 23:17 24. 2. 2021 (Aktualizováno: 23:26 24. 2. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stát uhradí formám a živnostníkům část nákladů na plošné testování, schválila vláda | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr podle Svazu průmyslu a dopravy na středečním jednání tripartity oznámil, že kabinet schválil 11 produktů pro dobrovolné samotestování ve firmách. Podniky si je budou moci zakoupit od certifikovaných výrobců. Ministerstvo zdravotnictví ve středu zveřejnilo seznam udělených výjimek pro antigenní testy, které lze používat k samotestování. Kromě firem by je mohly používat také školy.

Od 1.3. kompenzujeme plošné testování ve firmách a rovněž u OSVČ. Každý zaměstnanec nebo živnostník získá příspěvek na čtyři rychlotesty/měsíc. Právě jsme schválili na vládě. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) February 24, 2021

Havlíček už dříve řekl, že cena testu se pohybuje od 60 do 150 korun, v extrémech do 200 korun. Stát by měl podle středečního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) i informací Svazu průmyslu přispívat 60 korun na test. Zaměstnavatelé budou mít povinnost všechny pozitivně testované pracovníky hlásit hygienickým stanicím.

Příspěvek na test chtěl Havlíček udělovat formou úlev ze zdravotního pojištění. Předpokládá měsíční náklady asi 600 milionů korun. Odhaduje, že by se testování mohlo týkat asi 1,88 milionu lidí, měsíčně by tak mohlo být provedeno asi 7,5 milionu testů. Podle zdravotních pojišťoven by měli zaměstnance ve firmách testovat závodní a praktičtí lékaři nebo stávající odběrová centra. Samotesty by pak umožnily jen jako doplněk.

Pro masivní testování ve firmách se vyslovuje opozice, požadují ho například Piráti a Starostové a nezávislí. Opatření by podle nich mohlo být jedním z řešení nelepšící se pandemické situace. Posílení testování opakovaně požadovali také zaměstnavatelé.

