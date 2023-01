Česká republika je jedinou zemí v Evropské unii, která ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila státní dluh

České dráhy vypsaly tendr na nejméně 20 použitých vozů, investovat do nich chtějí až 200 milionů korun

Vozy by měly být klimatizované, vybaveny informačním systémem a vakuovými toaletami. Dopravce plánuje v rámci Strategie 2030 investovat do obnovy vlaků do roku 2030 až 100 miliard korun.