Plánovaný rozpočet vlády je cesta k rozvratu veřejných financí a překračuje racionalitu, tvrdí Kalousek

Exministr a člen sněmovního rozpočtového výboru Miroslav Kalousek (TOP 09) ve vysílání Českého rozhlasu Plus ostře kritizuje vládní návrh státního rozpočtu. Ten počítá se schodkem 320 miliard korun. „Překračuje už rozvolněná rozpočtová pravidla a jakoukoli racionalitu," tvrdí Kalousek. Pochybnosti dává najevo i šéfka výboru Miloslava Vostrá (KSČM). Ministryně Alena Schillerová (za ANO) ve Speciálu Plusu rozpočet brání. Praha 22:44 2. října 2020

Rozpočet pro rok 2021 se schodkem 320 miliard korun, který poslancům předložila ministryně financí Schillerová, nezohledňuje plánované zrušení superhrubé mzdy, ani daňový balíček.

Kalousek: Plánovaný rozpočet vlády je cesta k rozvratu veřejných rozpočtů a podpořit ho nelze

„Ty procesy pojedou vedle sebe. Zatímco rozpočet má přesně stanovený harmonogram, jak se schvaluje, to je stanoveno zákonem, tak balíček jede podle plánu sněmovny, na který už vliv nemám,“ vysvětluje ministryně.

Přiznává, že si přeje, aby byl balíček byl platný od ledna 2021. „Pokud to tak dopadne, tak bych příští rok předložila novelu o státním rozpočtu,“ dodává Schillerová.

To vadí exministru Kalouskovi. „Obávám se, že to může být ještě o hodně horší. Už teď ale vím, že 320 miliard je číslo, které nikdo odpovědný podpořit nemůže,“ říká Kalousek a dává tušit, že návrh sám nepodpoří.

„Zkousl bych deficit 150 miliard a asi bych se smířil i s tím, kdyby se blížil 200 miliardám. Ale 320 miliard je prostě absurdní.“ Miroslav Kalousek

„Překračuje už rozvolněná rozpočtová pravidla, schválené výdajové rámce a především překračuje jakoukoli racionalitu. Neodpovídá to situaci,“ vysvětluje Kalousek.

Příkladní Němci

Kalousek dává za příklad sousední Německo, které je zasaženo dopady pandemie stejně jako Česká republika, plánuje deficit 2,5 procenta a následné směřování k vyrovnaným rozpočtům.

Návrh českého rozpočtu naproti tomu počítá s deficitem 4,5 procenta a astronomickými schodky i v dalších letech, upozorňuje exministr: „Vláda plánuje 320 miliard, nedej bože ještě víc, další rok 280 miliard a na další rok 250 miliard… To je cesta k rozvratu veřejných rozpočtů, takže to není možné podpořit.“

„Krize, v níž se aktuálně nacházíme, že srovnatelná pouze s 30. léty minulého století,“ říká Schillerová.

„Je strašně důležité, co v tom schodku je,“ oponuje ve Speciálu na Plusu ministryně financí Alena Schillerová. „Rozdíl oproti původně navrhovanému schodku je 280 miliard a 214 miliard z toho dělají dočasná protikrizová opatření, která odezní, jakmile odezní pandemie.“

Trvalá dočasná opatření

Přestože Schillerová mluví o dočasných protikrizových opatřeních, ne všechny faktory skutečně dočasný charakter mají, tvrdí Kalousek.

„Když se podíváte na to zvyšování výdajů, tak většina je v transferech obyvatelstvu – penze, sociální dávky, platy… to jsou mandatorní výdaje a nemají dočasný charakter, což střednědobý výhled to dosvědčuje.“

Přestože KSČM je podle předsedkyně rozpočtového výboru sněmovny Miloslavy Vostré ochotna o navrženém rozpočtu jednat, stejně jako Miroslav Kalousek zpochybňuje slova ministryně Schillerové o dočasnosti započtených opatření.

„Je tam celá řada opatření, která mají mandatorní charakter a s nimiž se musí a bude muset počítat i ve střednědobém výhledu,“ upozorňuje Vostrá a dodává, že předpokládaná čísla nemusí být vždy naplněna.

„Kdyby měla paní ministryně pravdu a bylo to skutečně jen dočasné, tak ve střednědobém výhledu není na rok 2022 schodek 280 miliard.“ Miroslav Kalousek

Rozpočtový výbor sněmovny si od vlády vyžádal sedmiletý výhled. Zatím na jeho dodání ale stále čeká. „Je mi opravdu líto, že jsme ho zatím nedostali,“ stěžuje si Vostrá.

Sedmiletou koncepci konsolidace, kterou má vláda výboru předložit, napjatě očekává i Miroslav Kalousek. „Mělo by z ní být jasné, jak si vláda představuje návrat k vyrovnaným rozpočtům. Když se ale podívám na ten střednědobý výhled, tak to bude koncepce rozvratu, nikoli konsolidace.“

Rizikový rozpočet

Stejně jako expředseda TOP 09 byla proti rozvolňování zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, které pro rok 2021 umožnilo schodek až 4 procenta, i Národní rozpočtová rada, které předsedá Eva Zamrazilová.

„Suma 320 miliard přitom překračuje i to rozvolněné rozpočtové pravidlo,“ upozorňuje.

„Tento rozpočet i absence střednědobé konsolidační strategie v kombinace s návrhem na léta 2022 a 2023 jsou velmi rizikové,“ dodává Zamrazilová.

