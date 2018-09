Nový název i víc peněz. Ministerstvo navrhuje změny ve Státním fondu rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení v polovině srpna spustil program půjček na bydlení s nízkou úrokovou sazbou. Do konce měsíce lidé podali 397 žádostí za 446 milionů korun. Celkem na to stát letos vyčlení až jednu miliardu korun.

Do budoucna by se měl fond kromě podpory bydlení zaměřit také na dotace a úvěry, které teď poskytuje ministerstvo pro místní rozvoj.

„Rozšíření aktivit fondu by mělo mít významně příznivé efekty v regionech, ať už jde o regeneraci brownfieldů nebo podporu občanské vybavenosti v obcích. V případě podpory bydlení budou revidovány stávající programy a s představením programů nových, jakými jsou například už spuštěný program Podpora bydlení pro mladé nebo připravovaný program Výstavba,“ upřesňuje pro Radiožurnál mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček.

Program Výstavba bude určený pro obce na vybudování nájemních bytů. Do jeho dotační části chce ministerstvo dát dvě miliardy korun. Ty by byly určené na byty pro sociálně slabé. Další peníze z programu by stát obcím půjčoval na stavbu bytů pro seniory, matky samoživitelky nebo odborníky, které obec potřebuje.

Desítky miliard korun na investice?

Svaz měst a obcí změnu zaměření Státního fondu rozvoje bydlení vítá. Výkonný ředitel svazu Pavel Drahovzal očekává od státu, že do fondu vloží až desítky miliard korun na investice.

„Na městech a obcích je potřeba budovat spoustu veřejně prospěšných projektů, jako jsou například společenská zařízení, sportoviště, vodovody, kanalizace, místní komunikace,“ vyjmenovává Drahovzal.

Letos má Státní fond rozvoje bydlení příjmy zhruba 900 milionů. S přibývajícími programy by se měla částka několikanásobně zvýšit, potvrdilo ministerstvo. Kromě toho změna zákona fondu umožní nahlížet do základních registrů. To by mělo mimo jiné snížit administrativní zátěž úředníků i žadatelů.

„Jedná se například o bezplatný přístup do katastru nemovitostí. U některých programů Státního fondu rozvoje bydlení je podmínka, že žadatelé nemohou být v době podání žádosti o úvěr majiteli nemovitosti určené k bydlení. Dosud tuto skutečnost potvrzovali čestným prohlášením, což není dostatečně efektivní způsob ověření údajů," vysvětluje zástupkyně tiskové mluvčí fondu Marie Lukáčová.

Chystaná změna je teď v připomínkovém řízení. Pak novelu zákona posoudí vláda.