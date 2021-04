Většina opozice vznik státní komerční banky kritizuje. Mluví o další ‚úlitbě komunistům od Babiše‘

Na záměr zřízení komerční banky ve vlastnictví státu mají zástupci opozice rozdílné názory. Například ekonomický odborník ODS, poslanec Jan Skopeček jej označil za šílený, Česko podle něho takovou banku nepotřebuje. Plán ve čtvrtek kritizoval také bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) a pirátský místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík. Naopak předseda SPD Tomio Okamura myšlenku státní banky podpořil. Praha 16:53 8. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ekonomický odborník KSČM Jiří Dolejš řekl, že se nejedná o novou myšlenku. Obdobný projekt obsahoval podle něho program někdejší vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL, když se měl rozšířit mandát právě Českomoravské záruční a rozvojové banky (na snímku) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

O záměru jednali ve středu premiér Andrej Babiš (ANO) a předseda KSČM Vojtěch Filip. Filip dostal od ministerského předsedy návrh, jak komunisté podporující menšinový kabinet chtěli.

Většina vedení KSČM je pro ukončení tolerance vlády. Vadí jim vrácení peněz obraně a Dukovany Číst článek

„Státní banka do tržní ekonomiky nepatří. Naopak je to symbol komunistického, státem řízeného hospodářství,“ komentoval záležitost ve čtvrteční tiskové zprávě místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Skopeček.

V bankovním sektoru panuje podle něho konkurenční prostředí, banky jsou silné a zdravé. Premiér si návrhem jen snaží nakoupit hlasy komunistů, míní Skopeček.

Komerční banka v rukou státu by byla podle Kalouska obcházením zákona o veřejné podpoře. „Úvěry poskytnuté na politický pokyn budou mít devastující dopad jak na férovou hospodářskou soutěž, tak na peněženky daňových poplatníků,“ napsal na facebooku.

Připomněl takzvaný bankovní socialismus 90. let minulého století. „Stál nás všechny stovky miliard,“ dodal.

Miroslav Kalousek

@kalousekm Komerční státní banka není nic jiného, než obcházení zákona o veřejné podpoře. Úvěry poskytnuté na politický pokyn budou mít devatující dopad jak na férovou hospod.soutěž, tak na daňového poplatníka. “Bankovní socialismus” 90.let nás stál stovky miliard.novinky.cz/domaci/clanek/… 49 832

Okamura napsal, že zřízení státní banky, která by byla konkurencí komerčním bankám, navrhuje už několik let. „Dávala by lidem výhodné úvěry za nízké úroky, nízké poplatky a tím bychom navíc přinutili zlevnit služby i komerční banky,“ uvedl předseda SPD.

„Bojíme se, že z toho bude druhá Investiční a poštovní banka,“ napsal Ferjenčík. Na IPB byla před 11 uvalena nucená správa a banku následně převzala ČSOB. Stát bance pomohl odkupem špatných úvěrů.

Komunisté během Velikonoc rozhodnou o další toleranci vlády. ANO podle Filipa neplní část dohody Číst článek

IPB skončila krachem, ztráta vykázaná Českou konsolidační agenturou na operaci s aktivy banky dosáhla 121 miliard korun. „Stát by se měl soustředit na lepší využití Českomoravské záruční a rozvojové banky,“ doplnil Ferjenčík.

Ekonomický odborník KSČM Jiří Dolejš řekl, že se nejedná o novou myšlenku. Obdobný projekt obsahoval podle něho program někdejší vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL, když se měl rozšířit mandát právě Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Ve vládním programu tehdy stálo, že kabinet podpoří prostřednictvím rozvoje a kapitálovým posílením této banky financování malého a středního podnikání.

Filip jednal s Babišem potom, co se drtivá většina členů rozšířeného vedení komunistické strany vyjádřila pro ukončení sněmovní tolerance menšinového kabinetu ANO a ČSSD. Dohodovací řízení by mělo skončit do příští soboty, kdy se sejde Ústřední výbor KSČM.

Místopředsedkyně STAN Věra Kovářová podotkla, že komunisté přišli s požadavkem komerční státní banky loni v létě a opřeli o něj svou podporu premiérově vládě.

„A nyní, když premiérovi opět teče do bot, neboť většina z širokého vedení KSČM se vyslovila proti pokračování podpory menšinového kabinetu, přichází Andrej Babiš s touto další úlitbou komunistům,“ napsala. Na podobných ústupcích menšinový kabinet „chatrně stojí“ celé čtyři roky ve snaze udržet se u kormidla za každou cenu, dodala Kovářová.