Státní podnik LOM Praha pořídí další čtyři letouny L-39 Skyfox. Bude na nich trénovat piloty F-35
Aero Vodochody dodá na základě uplatněné opce státnímu podniku LOM Praha další čtyři letouny L-39 Skyfox. Budou sloužit pro výcvik českých vojenských pilotů včetně budoucích pilotů letounů F-35, ale bude na nich možný i výcvik zahraničních pilotů. Uplatnění opce v sobotu během Dnů NATO na letišti v Mošnově na Novojičínsku oznámili zástupci obou podniků. Cena čtyř letadel je skoro 1,5 miliardy korun.
Původní smlouva byla podepsána před třemi lety. LOM Praha si už pořídil čtyři letouny L-39 Skyfox, poslední dva mu Aero předalo letos v srpnu. Další dva letouny by Aero mělo dodat do konce letošního roku a druhé dva do konce roku 2026.
Dny NATO navštívilo v sobotu až 100 tisíc lidí. Vysoký zájem provázely kolony i dlouhé fronty
Číst článek
„V současné době už provozujeme první čtyři kousky a v sobotu jsme oznámili, že máme zájem o další čtyři. Celkový počet osmi kusů nám umožní nejenom zabezpečit požadavky Armády České republiky, ale nabídnout výcvik i do zahraničí,“ řekl ředitel LOM Praha Jiří Protiva.
Uvedl, že cena letadel vycházela z původního kontraktu. „Původní kontrakt byl za zhruba dvě miliardy korun, ale obsahoval i všechno příslušenství, školení pilotů a tak dále, což samozřejmě teď odpadá, takže ta cena se pohybuje někde do 1,5 miliardy korun,“ řekl Protiva.
Prezident Aera Viktor Sotona to potvrdil. „Všech osm letadel bude úplně stejných, identických. Záměrně jsou ve stejné konfiguraci. Obsahují virtuální tréninkový systém, jsou určena zejména pro výcvik,“ řekl prezident Aera.
Obměna techniky
Ředitel LOM Praha připomněl, že v centru leteckého výcviku se uskutečňuje obměna techniky, nejenom co se týká letadel L-39.
„Dnes (v sobotu) tady na ploše stojí první nový Zlín-242, který nahrazuje staré Zlíny, které nám dožívají. Ta obměna je širší a my tím vlastně nastavujeme zcela nový výcvikový program pro vojenské piloty, řekněme program 21. století,“ uvedl Protiva.
Obrana prodloužila pronájem švédských gripenů za 16,7 miliardy. V ceně je i servis a výcvik pilotů
Číst článek
Původní čtyři letadla by podle něj neumožnila vyhovět požadavkům, které má na státní podnik nejenom česká armáda, ale i zahraniční zákazníci.
„Proto jsme doplnili flotilu o další čtyři a těch osm bude základní počet, který nám právě umožní zabezpečit všechny požadavky, které se na nás hrnou,“ uvedl ředitel LOM Praha.
Zvyšující se požadavky?
Osm kusů je podle něj v současné době adekvátní počet. „Ale s ohledem na navyšování požadavků a na větší informovanost našich zákazníků se může stát, že požadavky se nadále budou zvyšovat a pak bychom samozřejmě museli přemýšlet i nad dalším doplněním těch osmi kousků,“ řekl Protiva.
Na výrobě letounu L-39 Skyfox se nyní podílí přibližně 600 subdodavatelů, z nichž 400 pochází z České republiky.
„Prostřednictvím pardubického Centra leteckého výcviku podporujeme český letecký průmysl, tím že využíváme letouny domácí výroby doplněné o simulátory od naší dceřiné společnosti VR Group,“ dodal Protiva.