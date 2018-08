Stát spustil podporu bydlení pro mladé. ‚Není problém sehnat úvěr, ale kvalitní nemovitost,‘ říká analytik

Nejméně 650 milionů korun chce Státní fond rozvoje bydlení rozpůjčovat mladým lidem na pořízení vlastního bydlení. Žádosti o dotace začíná přijímat od středy. Výše úvěru je ale omezená, třeba u bytu je maximum 1 milion a 200 tisíc korun. Ceny bytů ve velkých městech jsou přitom výrazně vyšší. Praha 7:55 15. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hypotéka na bydlení (ilustrační foto) | Foto: Nattanan Kanchanaprat | Zdroj: Pixabay

Adéla z Prahy se rozhodla pořídit si vlastní bydlení, zatím žije sama, ale chce si koupit byt třípokojový byt v okolí Žižkova. Vysvětluje, že chce už mít byt, kde by v budoucnu mohla vychovávat své děti.

„Zhruba někdy před 14 dny jsem si začala hledat nabídky bytů, abych věděla, o jakou výši hypotéky bych chtěla žádat. Dále jsem si musela spočítat, jaké mám své vlastní zdroje. Například kdybych si chtěla vzít hypotéku 5 milionů, tak u jedné banky jsem se dozvěděla, že ani se spoluúčastníky, což jsou moji rodiče, na tu hypotéku nedosáhnu.“

S kým do toho jít?

Adéla říká, že problémem není nedostatek bytů, ale jejich cena.

„Není to jednoduché. Člověk, když je sám, tak podle mě nemá vůbec šanci, pokud samozřejmě nechce byt za milion, pokud chce nějaký byt na dlouhodobé žití, třeba plánuje do budoucna rodinu a už teď by si chtěl na ten byt šetřit. Myslím, že sám nemá šanci si tu hypotéku vzít, proto se mnou do toho jdou rodiče, protože už teď bych si sama chtěla na byt šetřit.“

To potvrzuje i hlavní analytik společnosti Fincentrum Josef Rajdl.

„Možnosti mají z hlediska financování široké, z hlediska sehnání nemovitosti ale velice úzké, protože problém není sehnat v současné době úvěr a financování, problém je najít nějakou nemovitost, která by za tu cenu stála. Samotná hypotéka pak už vlastně jenom následuje potřebu financovat nemovitost, kterou si lidé vyhlídli a chtějí v ní bydlet.“

Realitní makléř Jakub Němec připomíná, že ceny bytů začaly výrazně růst už před třemi lety.

„K tomu největšímu nárůstu asi došlo kolem roku 2015 a 2016. Bylo to způsobeno několika věcmi - příznivou ekonomickou situací, nulovou nezaměstnaností a hlavně situací na trhu s hypotékami, kde byly velmi nízké úrokové sazby za docela rozumných podmínek. To vytlačilo poptávku nahoru a v podstatě se tím vyprodal trh,“ vysvětlil Němec pro Radiožurnál.

Úvěry do regionů

Stát se snaží podporovat alespoň mladé manželské nebo registrované páry a lidi s dětmi do 15 let. V současnosti totiž běží program, v rámci kterého můžou zájemci žádat Státní fond rozvoje bydlení o úvěr s velmi nízkým úrokem 1,12 procenta. Mluvčí fondu Karolína Smetanová vysvětluje podrobnosti:

„Tento úvěr není určený pro lidi z velkých měst a už vůbec není určen pro Prahu. Naší snahou je podpořit mladé rodiny v regionech. Podle ohlasů, které máme, víme, že to jsou lidé, kteří třeba získali od prarodičů pozemek, nebo rodina jim pomohla zahájit stavbu rodinného domu, a oni teď hledají možnosti, jak stavbu dokončit.“

Na pořízení rodinného domu si lidé můžou půjčit až 2 miliony korun, na byt dostanou úvěr až do 1,2 milionů korun. Podmínkou je mít alespoň dvacet procent z ceny nemovitosti ze svých zdrojů, věk do 36 let a nevlastnit byt nebo dům.

Očekává se, že fond bude vyčerpán v řádu několika dní, sdělila mluvčí. Ta pro Radiožurnál uvedla, že například v Olomouci stálo na úřadě v době spuštění podpory ve středu ráno asi 50 lidí.