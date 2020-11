Sněmovna začíná řešit státní rozpočet. Vláda počítá se schodkem 320 miliard, přijde ji podpořit prezident

Vládní návrh předpokládá příjmy 1488 miliard korun a výdaje 1808 miliard. Návrh, který kabinet poprvé představil v říjnu, počítá například s růstem důchodů. Přidat chce peníze i do školství, a to téměř 20 miliard korun.

Podle ministerstva financí budou součástí rozpočtu i vyšší výdaje na zdravotnictví nebo sociální dávky. Počítá se i s růstem investic, a to ve výši 187 miliard korun. Značná část má jít do infrastruktury.

Kritika opozice

Poslanecká sněmovna hlasuje v prvním čtení o základních parametrech návrhu rozpočtu, vedle schodku také o výši příjmů a výdajů.

Pokud ukazatele schválí, v dalším projednávání jsou už možné jen přesuny peněz uvnitř rozpočtu.

Závěrečné schvalování návrhu je plánováno na 16. prosince. Rozhodování o státním rozpočtu je pouze v gesci sněmovny, Senát jej neschvaluje.

Rozpočet nicméně čelí kritice opozice. Například podle předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska jsou příjmy mimo ekonomickou realitu a výdaje neodpovídají prioritám souvisejícím s koronavirovou krizí.

Předseda ODS Petr Fiala označil rozpočet za cár papíru, vzhledem k nynější situaci podle něho nedává smysl.

Rovněž podle šéfa KDU-ČSL Mariana Jurečky je materiál v zásadě bezcenný. A Piráti již avizovali, že navrhnou vrátit rozpočet vládě k přepracování.

Očekává se však, že dolní komora základní parametry schválí, jak jí minulý týden doporučil rozpočtový výbor.

Podpora KSČM

Vláda ANO a ČSSD se v prvním čtení s největší pravděpodobností opře o hlasy poslanců KSČM, kteří menšinový kabinet ve sněmovně tolerují. Ve druhém čtení ale budou chtít podle komunistické předsedkyně rozpočtového výboru Miloslavy Vostré úpravy.

„Myslím, že to projde ne proto snad, že by to byl dobrý rozpočet, ale proto, že nám nic jiného nezbývá. Vše podstatné se bude odehrávat v pozdějších termínech,“ řekl ve středu ráno pro Radiožurnál místopředseda KSČM Jiří Dolejš.

„Rozpočet posuneme proto, že už ho nemůžeme vrátit, protože by se to nedalo stihnout. Není ani zadání, v jakých parametrech by se měl přepracovat. Blížíme se k rozhodování, jestli budeme chtít mít rozpočtové provizorium, nebo už začneme pracovat na novele zákona o státním rozpočtu,“ dodal.

Letošní schválený schodek původně byl 40 miliard korun. Sněmovna ho ale postupně na návrh vlády postupně navýšila až na 500 miliard korun. Důvodem byla podle kabinetu potřeba reagovat na ekonomické dopady epidemie koronaviru.