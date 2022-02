Skopeček o škrtání v rozpočtu: Mluvme o redukci daňových výjimek. Kromě slevy na poplatníka a dítě

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) prohlásil, že deficit státního rozpočtu pro letošní rok by neměl přesáhnout 280 miliard korun. Rozpočet sestavený vládou Andreje Babiše (ANO) přitom počítal se schodkem o bezmála sto miliard vyšším. „Minulá vláda tento rozpočet vytvořila a my máme jen šanci ho upravovat,“ upozorňuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS). Téma dne Praha 20:15 1. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Skopeček na kongresu ODS | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Skopeček také připomíná, že Stanjurova předchůdkyně Alena Schillerová (ANO) v minulosti při navrhování státního rozpočtu často operovala s výrazným schodkem.

„Snažila se to přitom ospravedlnit tím, že mluvila o rekordní výši investic. To byla možná pravda na papíře, ale na konci roku se ukázalo, že ty investice není tak snadné realizovat kvůli jejich nepřipravenosti.“ Nevylučuje proto, že podobná nepřipravenost investičních záměrů na jednotlivých ministerstvech v konečném důsledku pomůže peníze ze státního rozpočtu ušetřit.

„Úspory, které chceme realizovat, ale nemají být dominantně na straně investic. A už vůbec ne těch, které je šance uskutečnit. Úspory mají být na provozu státu a výdajích, které jsou pro Českou republiku a její občany zbytné,“ dodává.

Místo, kde by se dalo ušetřit, vidí občanský demokrat v platech státních zaměstnanců, které „v minulých letech neuvěřitelně nabobtnaly“ – a to nikoliv zvyšováním platů jednotlivým kvalitním úředníkům, ale plošným přidáváním.

Na místě je pak mluvit také o redukci daňových výjimek, tvrdí Skopeček a poukazuje na to, že český daňový systém patří mezi nejsložitější na světě.

„Neočekával bych ale, že by se redukování mělo týkat například slevy na poplatníka nebo na dítě,“ ujišťuje.

Místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD) by si dovedl představit například zrušení slevy pro zahraniční vlastníky, kteří nemusí platit daň z dividend. Za poslanecký klub SPD by pak nevolal přímo po propouštění státních zaměstnanců, ale zeštíhlování veřejné správy rušením některých pozic třeba při odchodech do penze.

Úspora je politický problém

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula slibuje, že vývoj návrhu státního rozpočtu budou odboráři bedlivě sledovat jako celek: „Protože je základem toho, co se pak odehrává v jednotlivých kapitolách nebo resortech.“

Že je úspora ve státním rozpočtu spíš problém politický, než účetní nebo procesní, připomíná bývalý guvernér České národní banky, dnes hlavní ekonom Generali CEE Holding Miroslav Singer.

„Jestli se vláda rozhodne, že ušetří, tak ušetří,“ konstatuje a dodává, že pro běžného občana jsou sice miliardy nepředstavitelnou částkou, v rámci rozpočtu je ale řeč o úpravě na výdajích, kterou by každá firma dokázala udělat za týden.

