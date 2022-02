Tripartita projednala rozpočet, odbory kritizují úspory, zaměstnavatelé posporují stabilitu

Tripartita ve středu projednala návrh státního rozpočtu. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je protiinflační. Podnikatelé podporují zajištění stability veřejných financí a snížení schodku. Odbory kritizují některé úspory. Dál chtějí jednat o zvýšení platů, vadí jim zmrazení plateb státu do zdravotního pojištění za děti, důchodce či nezaměstnané. Připomínky k tomu mají i zaměstnavatelé. Praha 13:28 9. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula | Zdroj: Úřad vlády ČR

O státním rozpočtu ve středu dopoledne jednali premiér Petr Fiala (ODS), šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner.

Stát by měl podle navrhovaného rozpočtu hospodařit s příjmy přes 1,61 bilionu korun a výdaji přes 1,89 bilionu. Schodek činí 280 miliard. Je tak celkem o 96,6 miliardy nižší, než navrhovala předchozí vláda premiéra Andreje Babiše (ANO). Proti původnímu jejímu plánu se pro letošek výdaje snižují o 76,6 miliardy a příjmy navyšují o 62,2 miliardy korun.

„Rozpočet je protiinflační, kde se výrazně snižuje zadlužení, deficit. Dosáhli jsme cíle, který jsme si dali, že to bude pod 300 miliard korun. Je to 280 miliard korun. Dosáhli jsme i dalšího cíle, že budeme šetřit na výdajové straně,“ řekl premiér.

Nedohodli jsme se. Vláda trvá na zmrazení plateb státu do zdravotního pojištění za děti, důchodce a nezaměstnané. Chce také snižovat stavy zaměstnanců krajských hygienických stanic. Zdravotnické odbory dnes proto vstoupily do stávkové pohotovosti. Mají moji plnou podporu. — Josef Stredula (@JStredula) February 9, 2022

Fialova vláda plánuje podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) uspořit 13 miliard na výdajích za energie a služby, devět miliard na platech, osm miliard na dotacích, další sumu odsunutím investic.

Zvedat nebude ani platby státu do zdravotního pojištění za děti, důchodce či nezaměstnané. Na původně plánované navýšení těchto odvodů se tak nevydá 14 miliard. Naopak zhruba 21 miliard korun z očekávaných vyšších příjmů má putovat kvůli vysoké inflaci do mimořádné valorizace penzí, tři miliardy do dávek na bydlení kvůli zdražení energií či pět miliard korun do zvýšených úroků u státního dluhu.

Wiesner řekl, že zaměstnavatelé „podporují stabilitu veřejných financí a věci k dlouhodobému ekonomickému růstu“, zmínil vzdělávání, digitalizaci, budování infrastruktury či výzkum. Podnikatelé podle Wiesnera na jednání poukazovali na potřebu řešení situace kolem emisních povolenek, kompenzace kvůli zdražování energií, nastavení evropských dotací či dopady Zelené dohody. Zajímalo je také české předsednictví EU.

Podle Středuly by bez daňových změn a zrušení superhrubé mzdy z minulého volebního období mohl být schodek kolem sta miliard. Odboráři vyzývají k debatě o změně daňového systému.

Kritizují v rozpočtu zmrazení státních odvodů do zdravotního pojištění. Výhrady k tomu mají i zaměstnavatelé. Odbory chtějí také dál jednat o navýšení platů ve veřejném sektoru.

„Nehodnotím to, jestli jedna strana je vstřícnější k podobě rozpočtu, druhá strana kritičtější,“ řekl po jednání premiér.

Omluva ministra

Tripartita se měla kvůli podobě státní pokladny původně sejít už v polovině ledna a pak před týdnem, jednání se ale odložilo. Odboroví předáci si v úterý odpoledne stěžovali na to, že návrh rozpočtu stále ještě nemají. Nakonec ho podle Středuly dostali až v podvečer. Podklady podle nich navíc byly nekompletní, neobsahovaly podrobnější popis či výhled do dalších dvou let.

Stanjura se jim za pozdní zaslání omluvil. Premiér podotkl, že vláda je ve funkci od 17. prosince, na rozpočtové úpravy měla zhruba 50 dní a připomínky využije při přípravě rozpočtu na rok 2023.

Vláda začala ve středu návrh rozpočtu projednávat, ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) minulý týden avizoval, že očekává, že kabinet návrh schválí. Poté ho vláda pošle sněmovně.

Podle ministra financí bude v dalších dnech pokračovat debata o rozpočtových detailech s odborníky zaměstnavatelů i odborů. Středula řekl, že by se pak rozpočet mohl upravit ještě ve sněmovně.

Česko nyní hospodaří v rozpočtovém provizoriu, protože sněmovna loni návrh rozpočtu předcházející Babišovy vlády neschválila. Nový Fialův kabinet už dříve ohlásil, že rozpočtové provizorium by mělo skončit nejpozději do konce března.

Další zadlužování a nezodpovědné utrácení není cesta, kterou bychom se chtěli vydat. Cílem návrhu je konsolidovat veřejné finance, zkrotit inflaci a dát jasný signál, že budeme prosazovat zodpovědnou rozpočtovou politiku. — Petr Fiala (@P_Fiala) February 9, 2022