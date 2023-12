Podepsáno. Pavel schválil návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 252 miliard

Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na příští rok se schodkem 252 miliard korun. Proti letošnímu schválenému schodku je to o 43 miliard korun méně. Informoval o tom v pondělní tiskové zprávě odbor komunikace Hradu. Jde o první státní rozpočet, který Pavel podepsal ve své prezidentské funkci, a o třetí rozpočet, který prosadila koaliční vláda Petra Fialy (ODS). Sněmovna ho schválila 29. listopadu. Aktualizováno Praha 21:33 18. 12. 2023 (Aktualizováno: 21:47 18. 12. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel na začátku prosince řekl, že v návrhu rozpočtu vnímá problémové oblasti (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Plánované příjmy rozpočtu se proti letošku zvýší o 12 miliard na 1,94 bilionu korun. Plánované výdaje naopak klesnou o 31 miliard na 2,19 bilionu korun.

Schodek státního rozpočtu ke konci listopadu vzrostl na skoro 270 miliard. Je čtvrtý nejvyšší v historii Česka Číst článek

Rozpočet vychází z předpokladu růstu ekonomiky o 2,3 procenta. Růst by měla i spotřeba domácností, kterou má podpořit obnovený nárůst reálných příjmů. Průměrná míra inflace by měla klesnout z letošních 10,9 na 2,8 procenta.

Rozpočet počítá například s tím, že průměrný plat učitele vzroste na 52 400 korun měsíčně. Průměrná penze by od ledna měla vzrůst na 20 635 korun. Zvýší se i výdaje na obsluhu státního dluhu, a to meziročně o 25 miliard korun na 95 miliard korun.

Návrh rozpočtu počítal i s tím, že na platy zaměstnanců státu a s tím související platby za odvedenou práci by mělo jít v příštím roce proti letošnímu schválenému rozpočtu o 683 milionů korun víc. Počet míst placených státem by měl klesnout o 11 388. Průměrný hrubý měsíční plat zaměstnance státu by se měl v průměru zvýšit o 1181 korun na 44 059 korun.

Vláda jako hlavní priority rozpočtu uvádí udržení sociálního smíru, zajištění předvídatelného způsobu financování zdravotnictví, zajištění platů učitelů na úrovni 130 procent průměrné mzdy a také zajištění výdajů v objemu dvou procent hrubého domácího produktu na obranu.

„Je to nejlepší návrh, jakého v současnosti můžeme v podmínkách, které máme, dosáhnout. Bojujeme s rekordním zadlužením, s extrémně vysokými nároky - náklady na obsluhu dluhu, ale navzdory všem současným výzvám a krizím a zátěži, kterou jsme zdědili po minulé vládě, tak jsme opět na cestě k vyrovnanému hospodaření,“ řekl k rozpočtu ve Sněmovně premiér Fiala.

Opozice naopak tradičně rozpočet zkritizovala. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová řekla, že rozpočet zvyšuje provozní výdaje a současně snižuje prorůstové investice. „Není to rozpočet sebevědomé a vzkvétající země s jedním z nejnižších veřejných dluhů v Evropské unii, která chce kráčet dopředu a nahoru,“ tvrdí. Předseda SPD Tomio Okamura míní, že rozpočet ve všech rovinách poškodí Česko, občany i firmy. Vládu obvinil mimo jiné z toho, že pokračuje v zadlužování země.

Pavel na začátku prosince řekl, že v návrhu rozpočtu vnímá problémové oblasti, chápe ale, že dohoda na úrovni pěti vládních stran vyžaduje mnoho ústupků. Zajímat se při rozhodování o podpisu hlava státu chtěla mimo jiné o to, do jaké míry je rozpočet transparentní, ale také jak naplňuje priority, které si vláda stanovila, a do jaké míry pamatuje na ty, na které nejvíce dopadnou veškerá opatření.