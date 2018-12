Schillerová nevidí ve schodku 40 miliard problém. ‚Naše veřejné finance jsou zdravé,‘ vysvětluje

Poslanci budou schvalovat vládní návrh státního rozpočtu na příští rok. Ten počítá se čtyřicetimiliardovým schodkem. Zákonodárci chtějí v rozpočtu přesunout podle ministryně financí Aleny Schillerové za ANO přes 140 miliard. Očekává se, že dolní komora rozpočet přijme. Schillerová pak v ranním vysílání Radiožurnálu čtyřicetimiliardový schodek obhajovala. Upozornila také, že Česko potřebuje důchodovou reformu. Praha 9:10 19. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Schillerová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak moc se ještě může rozpočet změnit? Jaké pozměňovací návrhy mají největší šanci projít?

Udělám vše pro to, aby se změnil co nejméně. Budu primárně podporovat pozměňovací návrhy, které doporučil rozpočtový výbor, plus jsem připravena podpořit ještě asi dva pozměňovací návrhy. Změna vnitřní struktury rozpočtu by se zhruba měla pohybovat kolem jedné miliardy. Pokud to tak dopadne, tak to budu považovat, ve srovnání s roky předcházejícími, za velký úspěch.

Které návrhy to jsou, můžete být konkrétnější?

Návrhy jsou podány převážně komunistickými poslanci. Pro mě je zásadní, že směřují do stejného cíle, který byl nastaven v původním rozpočtu. Chtějí peníze pro školy nebo školky, tedy do těchto dotačních programů.

Změna spočívá pouze v tom, že nechtějí, aby to procesovala kapitola ministerstva pro místní rozvoj, ale kapitola ministerstva financí. Protože na financích je již několik let vytvořen program pro školy a školky. A je zájem, aby tento program na ministerstvu financí pokračoval. Cíl tedy bude stejný, ale bude to procesovat kapitola, která s tím má zkušenosti, což pro mě není zásadní změna.

Stále slyšíme o rostoucí ekonomice, ale máme i signály o možné budoucí stagnaci. Proč vláda předkládá rozpočet se 40miliardovým schodkem? Snižovat zadlužení teď doporučuje i Národní rozpočtová rada vlády.

Čtyřicetimiliardový schodek prezentuje 0,7 procenta HDP. Co je nejzásadnější, celé veřejné finance, což jsou státní rozpočet, rozpočty krajů, měst a obcí, veřejných fondů a veřejných institucí, jsou v přebytku. Ten je plus 1,6 procenta HDP.

Ale co možná bude zajímavější, že ten přebytek je třetí největší v rámci Evropské unie. Naše veřejné finance jsou zdravé. A když předkládám a zpracovávám jako ministryně financí rozpočet, tak musím vycházet z konzervativně odhadnutých příjmů na základě makroekonomické predikce a právě nový výbor pro rozpočtové prognózy označil tuto prognózu za realistickou, což je nejvyšší známka. Na základě toho se provede konservativní odhad příjmů a maximalistické výdaje. Proto se předkládá tento schodkový rozpočet.

„Nemůžeme rozpočet podpořit, byl by to dobrý rozpočet jen za předpokladu, že by byl příští rok konec světa.“ Miroslav Kalousek (Exministr financí z TOP 09)

Počítáte s růstem ekonomiky téměř tři procenta. Odpovídá tomu i odhadovaný výběr daní. Co když ale ekonomiku zadrhnou brexit nebo obchodní války?

Jsem ministryně financí, mám roli i jakéhosi stabilizátora ekonomiky, a musím to brát v potaz. Růst ekonomiky na příští rok je pořád vysoce nadprůměrný. Ale musím zohledňovat i to, že může dojít k tvrdému brexitu nebo k těmto válkám, jak naznačujete. Samozřejmě to beru v potaz a budu to brát v potaz při sestavování rozpočtu na rok 2020.

Národní rozpočtová rada vlády také kvůli stárnutí obyvatel nepovažuje české veřejné finance za dlouhodobě udržitelné bez toho, že by se zvýšily daně nebo se posunul věk pro odchod do důchodu. Souhlasíte s tím?

Narážíte na zprávu, kterou vydala Národní rozpočtová rada v listopadu letošního roku. Ministerstvo financí na ni zveřejnilo obsáhlou reakci. Já i můj makroekonomický tým tam s celou řadou věcí nesouhlasíme. Ale souhlasím s tím, že nastavení důchodu není dlouhodobě udržitelné, protože v roce 2030 nám do důchodu odejdou takzvané Husákovy děti. A skutečně může nastat problém. Potřebujeme proto důchodovou reformu.

Kdy se na tom začne pracovat?

Vláda si to vytkla ve svém programovém prohlášení. Primárně je to úkol ministerstva práce a sociálních věcí. Samozřejmě finance na tom budou intenzivně spolupracovat.

A kdy se na tom začne pracovat?

Už se na tom pracuje, byl vytvořen tým na úrovni paní ministryně práce a sociálních věcí, který analyzuje některé body tak, jak jsme se dohodli na koaliční radě. Ale já z pohledu ministerstva financí říkám, že dlouhodobě nebude možné financovat důchodový systém pouze ze státního rozpočtu. Určitě se bude muset výhledově zvýšit nějaký podíl připojištění, a to by mělo být předmětem důchodové reformy.

Návrh státního rozpočtu je mdlý, nevýrazný, bez ambicí, neobsahuje důležité priority a ještě k tomu je deficitní... Vláda nemá ambici něco udělat a nemá ani představivost, co by to mohlo být - a to se plně projevuje v rozpočtu. A proto ho ODS nemůže podpořit. — Petr Fiala (@P_Fiala) 19. prosince 2018