Rozpočet budou poslanci řešit v pátek na zvláštní schůzi. Výbor doporučil schválit deficit 280 miliard

Poslanci projednají podle dohody všech sněmovních klubů státní rozpočet na letošní rok na zvláštní schůzi v pátek. Strany se tak shodly na schůzce organizačního výboru, aby projednání nenarušily nynější obstrukce, které se týkají novely pandemického zákona, řekla novinářům předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Sněmovna ani po 24 hodinách kvůli obstrukcím SPD nedospěla ke schválení programu zasedání. Praha 17:06 16. února 2022

SPD se snaží obstrukcemi zamezit schválení vládní pandemické novely. Dolní komora kvůli tomu hlasy vládní koalice rozhodla o tom, že i ve středu bude moci její jednání pokračovat přes noc.

„Na organizačním výboru jsme všemi přítomnými hlasy i po dohodě s opozicí prohlasovali, že svoláme další schůzi na tento pátek od 09:00,“ uvedla Adamová. Na programu bude harmonogram projednávání rozpočtu a rozpočet samotný, doplnila.

Státní rozpočet

Svolání další schůze má podle ní přinést jistotu, že se v pátek ráno bude jednat o rozpočtu, i kdyby stále nebyl schválený program již započaté schůze. „Dostali jsme jednoznačné ubezpečení od ostatních, že tento den se bude jednat opravdu o rozpočtu,“ uvedla.

Rozpočet, který sněmovní rozpočtový výbor ve středu hlasy poslanců vládní koalice doporučil sněmovně, počítá s příjmy 1613,2 miliardy korun a výdaji 1893,2 miliardy. Návrh rozpočtu vychází z toho, že růst ekonomiky zrychlí letos na 3,1 procenta z loňských 2,9 procenta. Průměrná roční inflace by měla stoupnout na 8,5 procenta.

Výbor dále doporučil, aby sněmovna v úvodním kole schválila základní parametry letošního státního rozpočtu s navrhovaným schodkem 280 miliard korun. Je to o 97 miliard Kč méně, než kolik předpokládal původní návrh rozpočtu předložený ještě vládou Andreje Babiše (ANO). Koaliční vláda Petra Fialy (ODS) se rozhodla předložit svůj návrh rozpočtu s nižšími výdaji a schodkem.

Pro doporučující stanovisko hlasovalo 13 členů výboru, proti bylo devět členů a jeden se zdržel hlasování.

Pokud sněmovna v prvním čtení schválí základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání, už tyto údaje nebude moci měnit. Poslanci a výbory budou moci navrhovat pouze přesuny uvnitř rozpočtu.

Postup SPD

SPD chce u Ústavního soudu napadnout úterní postup koalice, který vedl k jednání i po 21.00. Koaliční strany při něm podle hnutí porušily jednací řád komory.

Šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný řekl, že zvláštní schůze k rozpočtu se nesvolává kvůli obavám, že by mohla SPD u soudu se zpochybněním postupu uspět. „Deklarovali jsme, že rozpočet je klíčový bod, který nikdo nechce zdržovat,“ uvedl.

Šéf poslanců STAN Josef Cogan míní, že ze strany SPD se již nejedná o obstrukce, ale evidentní pokus o paralyzování komory. „Vnímáme to tak, že se to dostává do této fáze, ale bohužel SPD se to snaží vyhrotit, co to jde,“ doplnil.

Předseda klubu Pirátů Jakub Michálek doufá, že se jednání sněmovny ze strany všech klubů podaří zefektivnit. „Musíme se dostat k projednávání těch návrhů, nemůžeme strávit celý týden tím, že se budeme bavit o pořadu jednání,“ řekl.

Dohodu potvrdila i šéfka klubu opozičního ANO Alena Schillerová s tím, že vznikla na návrh ANO. „Rozpočet je klíčový a nesmí být zablokován. Rozpočtové provizorium musí skončit,“ uvedla na twitteru.

Organizační výbor @snemovna schválil na návrh poslanců hnutí ANO svolání řádné schůze na tento pátek, kde budou dva body: harmonogram projednávání státního rozpočtu a první čtení návrhu státního rozpočtu. Rozpočet je klíčový a nesmí být zablokován. Rozp. provizorium musí skončit! — Alena Schillerová (@alenaschillerov) February 16, 2022