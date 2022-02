Ekonom Mertlík: Daňový poplatník není sprostý podezřelý, ale klient. A může udělat chybu

Vládní politici říkají, že se blíží konečné dohodě o podobě státního rozpočtu, podle opozičního hnutí ANO ale rozpočtové provizorium už teď poškodilo Českou republiku. Ekonom Pavel Mertlík namítá, že několikaměsíční rozpočtové provizorium investice neohrožuje a rozpočet prý bylo nutné přepracovat. Interview Plus Praha 21:43 2. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Mertlík, ekonom (snímek z roku 2015) | Zdroj: Profimedia

„Jedním z důvodů je absolutní výška naplánovaného deficitu, který urychloval tempo zadlužení. To sice v mezinárodním srovnání není vysoké, je okolo 40 procent HDP, ale tempo zadlužování je fatální a neudržitelné,“ zdůrazňuje bývalý ministr financí a současný rektor Škoda Auto Vysoké školy.

Pokud by prý platil původně navržený rozpočet, vedlo by to podle Mertlíka ke škodám.

Nová vláda Petra Fialy (ODS) navíc slíbila, že bude řešit těžkou fiskální situaci, která vznikla vinou nezodpovědnosti předchozího kabinetu. „Kdyby to prostě rok nechala být, tak to je špatně,“ poznamenává.

Mertlík se obává toho, že kabinet nebude mít dostatečný prostor pro snižování výdajů, protože například zvýšení důchodů nad rámec zákonné valorizace dost dobře nelze vzít zpět.

„Snížení výdajů napříč kapitolami o pět nebo deset procent je taková nejjednodušší metoda a někdy i jediná možná, pokud nemáte jasný přehled o tom, které veřejné výdaje jsou efektivní. To se obávám, že v současné době nikdo nemá,“ podotýká.

Jasné tak je, že vládní úspory povedou k útlumu ekonomické aktivity.

„Reformy, výdajové škrty a zvyšování daní je ideální dělat v dobrých dobách a připravit se tak na budoucí krizi. A nejsme v tom výjimeční, bohužel. Když léčba přichází v době, kdy tu už nemoc je, tak dočasně způsobuje její prohloubení. Ozdravení přijde později,“ doplňuje.

Zvyšování daní?

Mertlík naopak kritizuje vládu za to, že nechce zvyšovat složenou daňovou kvótu mimo úprav některých spotřebních daní: „Ujišťování vlády považuji za nerealistická, nekonzistentní a možná velmi škodlivá budoucnosti.“

„V předloňském roce jsme byli svědky zrušení takzvané superhrubé mzdy, což já osobně považuji za zcela správné. Ale ne tak, že není nahrazena jinou formou zdanění fyzických osob tak, aby ten výnos zůstal stejný. Nyní jsme v situaci, kdy daňový výnos není schopen pokrýt běžné a investiční výdaje, které země potřebuje,“ upozorňuje.

Podle Mertlíka proto hrozí, že vláda bude nucena škrtat i ve věcech, kde to není vhodné. Měla by si proto co nejdříve připravit analýzu zbytečných výdajů a přijít s jasným plánem, jak bude sestavovat rozpočet na rok 2023.

Vidí prostor ke zvyšování majetkových daní, které jsou ve srovnání se zahraničím v Česku extrémně nízké. Neměla by se také rušit elektronická evidence tržeb (EET), připouští ale, že čeští daňoví poplatníci jsou v mezinárodním srovnání disciplinovaní.

„Je důležité si to nepokazit, protože za tím je vztah občanů ke státu. A pokud jsou ke státu loajální, tak ty daně platí, byť neradi. Tato důvěra v posledních letech eroduje, a to je třeba zastavit,“ zdůrazňuje.

Souvisí s tím i kultura chování správců daní – daňový poplatník není sprostý podezřelý. „Je to klient, který plní svoji povinnost. Může při tom udělat nějakou chybu. A teprve když se přijde na to, že ta chyba nebyla náhodná, tak může nastoupit represe. Rozhodně ne naopak. Bohužel tady došlo k šílené změně, kterou bude potřeba rychle napravit. A to je součást prostě z úkolů této vlády,“ dodává.

Jaké reformy je třeba udělat a jaký bude z ekonomického hlediska letošní rok? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.