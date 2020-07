Nanorouška je alternativou respirátorů, za 13 korun ji ale státu nevyrobíme, říká Kůs z nanoSPACE

Česko se snaží zásobit ochrannými pomůckami a naplnit sklady, které jsou teď prázdné. Státní správa hmotných rezerv (SSHR) proto vypsala výběrové řízení na zakázku za víc než 1,8 miliardy korun. Někteří tuzemští výrobci si ale stěžují, že je tendr znevýhodňuje. Praha 15:33 7. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nanorouška dokáže odfiltrovat 90 až 99 procent bakterií a virů, zatímco u obyčejné roušky je to řádově méně. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Roušky z nanovláken se svou funkčností blíží respirátorům, ale tendr jejich cenu limituje na asi 13 korun. Za to ji nelze vyrobit,“ uvádí jednu ze svých výhrad pro český rozhlas Plus Jiří Kůs, předseda Asociace nanotechnologického průmyslu a výkonný ředitel společnosti nanoSPACE.

Připomíná, že nanovlákenná rouška ještě před pandemií stála asi 2 dolary, tedy okolo 50 korun. „Cena distributorská je dosud kolem jednoho dolaru, někde mezi dvaceti a pětadvaceti korunami,“ pokračuje Kůs a připomíná, že správou státních rezerv stanovená cena 13 korun je ale pod výrobními náklady.

Nanorouška dokáže odfiltrovat 90 až 99 procent bakterií a virů, zatímco u obyčejné roušky je to řádově méně, vysvětluje Kůs. Ta obyčejná má navíc kratší životnost, zásoby se obměňují už po dvou letech, nanomembrány ale vydrží až 5 let.

Tendr SSHR navíc podle Kůse vyřazuje produkty, které ještě nemají dokončenou certifikaci. „Za poslední měsíce vznikla řada nových výrobců, nových produktů. A u většiny z nich ta certifikace teprve probíhá,“ dodává Kůs.

Nepožadujeme žádné výhody

Kůs poukazuje na zkušenost z posledních měsíců, kdy bylo velmi komplikované do Česka ze zahraničí cokoli dovézt – zejména pak ochranné pomůcky. Cílem by proto podle něj mělo být to, aby v Česku bylo maximum výrobních kapacit, protože zásoby nevydrží na dlouho.

Podle ředitele SSHR Pavla Švagra ovšem není možné při nákupu upřednostňovat české výroby, pokud jde o otevřené výběrové řízení. „S tím jsme počítali. Ale vedle toho je tu strategický pohled na bezpečnost a prosperitu země,“ namítá výkonný ředitel společnosti nanoSPACE.

„Nepožadujeme žádnou konkurenční výhodu. Rozumím panu Švagrovi, že vypsal standardní výběrové řízení, ale chybí mi tam ta aktualizace na současnou technologickou a cenovou úroveň,“ dodává Kůs s tím, že Česko je v nanotechnologiích na špičkové úrovni, nanoroušky se ale už vyrábějí i třeba v Íránu.

Vláda celkem plánuje do státních rezerv nakoupit ochranné pomůcky a zdravotnický materiál za 3,7 miliardy korun. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za hnutí ANO) bude u zbývajících necelých dvou miliard korun prostor i pro české výrobce: „U druhé poloviny chceme zanalyzovat možnosti českých výrobců tak, abychom mohli zajistit potřebné z domácích zdrojů,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu.

„My se chystali zapojit i do té první části – která nám byla prezentovaná tak, jako je nyní ta druhá,“ reaguje Kůs.

