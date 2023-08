‚Stát má dost jiných možností.‘ Statutárním městům se nelíbí, že jim chce vláda snížit příjmy z daní

Komora statutárních měst Svazu měst a obcí ČR (SMO) ve středu vyzvala vládu, aby v souvislosti se zvýšením daně z nemovitosti, jejíž výnos má nakonec zůstat ze sta procent samosprávám, nesnižovala příjmy obcí v takzvaném rozpočtovém určení daní. Daň z nemovitosti by pak podle komory měla zůstat plně v kompetenci obcí. Zástupci komory, která sdružuje 27 statutárních měst, to řekli novinářům po svém středečním jednání. Praha 22:53 30. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Statutárním městům se nelíbí, že jim chce vláda snížit příjmy z daní (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Daň z nemovitosti je nyní příjmem obcí, které si také mohou upravovat její výši. Původní návrh vládního konsolidačního balíčku počítal s tím, že se daň zvýší a její část nově půjde státu.

Upravená verze pak počítá s plošným zvýšením daně o 1,8násobek a ponechání celé částky obcím. Vláda však plánuje výměnou snížit o zhruba deset miliard korun objem peněz, které mezi obce a města rozděluje v rozpočtovém určení daní.

Podle zástupců SMO nicméně mají již nyní města a obce problém se zajištěním služeb pro obyvatele a investice. „Stát má dost nástrojů a jiných možností,“ uvedl Miroslav Žbánek (ANO), olomoucký primátor a předseda Komory statutárních měst SMO.

Dodal, že stát by měl ponechat sazbu daně z nemovitosti na rozhodnutí samospráv, jak je tomu nyní. „Nevíme, proč by stát ten základní koeficient měl zvyšovat, když to můžeme udělat sami,“ řekl.

Výnosy z hazardu

Statutární města nesouhlasí také s návrhem rozdělení daňových příjmů z kamenných heren a kasin.

Upravený vládní balíček počítá s tím, že 55 procent z těchto příjmů půjde státu, 22,5 procenta obcím podle počtu povolených herních automatů na jejich území a zbylých 22,5 procenta všem obcím podle počtu obyvatel.

Zástupci měst a obcí se podle Žbánka shodují v tom, že výnosy z hazardu by měly zůstat tam, kde se reálně provozuje. Výnosy z online hazardu, které chce vláda celé směrovat do státního rozpočtu, by měly alespoň z 20 procent mířit do obcí a měst, dodal.

Vláda by podle zástupců komory měla hledat úspory, sami jsou rovněž ochotni se do nich zapojit. Trvající nejistota ohledně příjmů nyní navíc komplikuje přípravu rozpočtů na příští rok, dodal Žbánek.

Komora chce také vznik pracovní skupiny, která by řešila podle měst nutné změny v rozpočtovém určení daní.

Daň z rezidenčních nemovitostí se počítá podle zastavěných metrů, zvlášť se daní pozemky. Základ daně za metr čtvereční činí v případě obytných nemovitostí dvě koruny. Tento základ si můžou města a obce zvýšit s pomocí koeficientu.

Vládní konsolidační balíček má zlepšit saldo státního rozpočtu v příštím roce o 97,7 miliardy korun. Další opatření začnou působit až v roce 2025, celkově by balíček měl za dva roky zlepšit hospodaření státu o 150,7 miliardy korun.

Opatření na příjmové straně rozpočtu upravuje návrh zákona, který je ve Sněmovně před druhým čtením. Součástí projednávaného návrhu zákona však není omezování dotací a redukce státních výdajů, které mají pokrýt zhruba polovinu z plánované konsolidace.