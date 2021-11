Bez dostavby dálnic nezaložíme lepší perspektivu, míní možný ministr. Připouští soukromé investice

Dokáže nastupující koaliční vláda dokončit stále nehotový dálniční okruh kolem hlavního města? Na jaké dopravní projekty se soustředí a jaké naopak nechá stranou? Bude rozvoj dopravy v Česku respektovat úsilí o snížení emisí skleníkových plynů? Vladimír Kroc se ptal v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Martina Kupky (ODS), kandidáta na ministra dopravy v nové vládě Petra Fialy. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:32 23. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Kupka (ODS) | Foto: Jiří Šeda

V Interview 24 České televize jste ohledně plánované výstavby a dostavby dálnic řekl, že když nezmíníte všechny, tak se ti, kteří jsou na dalších tazích, cítí odstrčení. Podle čeho se ale chcete rozhodovat, kam dříve skočit, jak se říká?

Nesmírně důležité je určit jasný dlouhodobý plán toho, co se bude realizovat a říct také, jaký je výhled časový, aby to nebyla vzdálená perspektiva. Aby se podařilo postupovat krok za krokem, vytkli jsme konkrétní stavby před závorku, protože opravdu je v národním zájmu, aby vznikla dálnice D35, paralelní vůči D1, od které vede severně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vysokorychlostní tratě jsou jednou z mála možností, jak dostat na koleje více dopravy. Kapacita koridorů už osobní dopravě nestačí, říká Martin Kupka

Chceme samozřejmě dobudovat Pražský okruh, protože i to hraje z hlediska celorepublikové dopravy významnou roli.

Pak je potřeba říct, co jsou ty další důležité stavby a je důležité vlastně zmínit všechny. Na některých se pracuje a to, že nejsou dokončené, představuje významnou překážku v pohybu lidí na cestách za prací, za vzděláním a podobně.

Kdybychom to vzali od té nejzápadnější části po tu nejvýchodnější, tak je potřeba začít D6, na které se pracuje a která do budoucna znamená důležité rychlé propojení nejen s Karlovými Vary, ale samozřejmě i s Německem. Budeme-li postupovat dále na východ, v tuto chvíli se buduje dálnice D4 jako projekt PPP (veřejně soukromé partnerství, pozn. red.), která nám dá na základě analýzy jasný signál, jak by bylo možné financování formou PPP rozšířit na další projekty.

Potom D3 jako stavba, kterou potřebujeme všichni, kteří pravidelně stojí v zácpách na cestě od Benešova do Prahy, to je věc denních těžkostí. Letos se dokončí stavba D11 po Jaroměř a bude důležité co nejrychleji dokončit zbývající část po hranici s Polskem, aby nedošlo k vážným dopravním kolapsům na Trutnovsku, protože polská strana právě přivede svoji dálnici k hranicím. D35 už jsem zmínil.

Přesuneme-li se pak dále směrem na Moravu, tak je to samozřejmě dokončení D1 u Přerova, D52 jako důležité spojení směrem na Vídeň a D49 jako spojení na Slovensko, zároveň ale i významné zpřístupnění a zjednodušení mobility pro lidi, kteří žijí například ve Valašských Kloboukách a v dalších místech.

Nutné financování

Bude na takové plány dost peněz ve státním rozpočtu?

Všechno jsou to investice, které znamenají splacení dlouhodobých dluhů. To, že ty dopravní stavby nemáme, představuje vážnou překážku pro další rozvoj české ekonomiky a samozřejmě zjednodušení podmínek pro lidi, kteří v ČR žijí.

S ohledem na to je toto jedna z věcí, které určitě budou prioritou budoucí vlády. A tak, jak je plánovaný rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury – v příštím roce v rekordní výši 130 miliard korun – tak toto zůstane vládní prioritou, protože bez toho nebudeme schopni založit ani lepší perspektivu pro příští léta.

Když jste se zmínil o PPP projektech – zatím tedy první dopravní stavba ve spolupráci soukromého a státního sektoru je dostavba D4 z Příbrami do Písku –, tak současný ministr dopravy v demisi Karel Havlíček (ANO) mluvil o možnosti financování tímto způsobem třeba i vysokorychlostní železnice. Připouštíte, že je to schůdná cesta?

Nejen že to připouštím, ale pokud tedy budu jmenován ministrem dopravy, tak se budu snažit o to, abychom zejména v době, kdy se státu nebude dostávat finančních prostředků, dokázali zapojit i soukromé finanční prostředky do nezbytných investic za férových podmínek. Tak, aby ti, kteří do toho budou jako soukromý kapitál vstupovat, třeba dokázali v některých případech i urychlit onu projektovou přípravu staveb a aby na nich těch povinností a těžkostí bylo v tomto směru také trochu více.

Prvním krokem je ale analýza D4: toho, jak se vyvedl tento PPP projekt, a potom to rozšířit jak na dálniční stavby, tak případně i na stavby železniční.

Jak se Martin Kupka staví k modernizačním plánům evropského Green Deal? Proč zastává zvýšení rychlostního limitu na dálnicích a za jakých podmínek? Poslechněte si celý rozhovor vedený Vladimírem Krocem.