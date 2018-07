Nedostatek materiálu jako za minulého režimu. Stavebnictví brzdí chybějící cihly či izolace

Dlouhé pořadníky nebo zboží jen pro dlouhodobé klienty a známé. Řeč není o předrevoluční době, kterou má spousta z nás ještě v živé paměti, ale o současné situaci ve stavebnictví. Právě tam totiž v posledních měsících chybí materiál a lidé ani některé firmy nemají z čeho stavět. Nejvíce chybí cihly, stavební sklo, izolace a chybí i panely. Dodací lhůty jsou v porovnání s loňskem až dvojnásobné, stavaři na zboží čekají i několik měsíců. Praha 6:12 25. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Zdroj: Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0

„Jeden typ cihel, celý kamion. Druhý typ cihel, celý kamion. Moc si vymýšlet nemůžeme. Prostě to co je, to ber. Co není, tak si počkáš,“ vysvětluje Radiožurnálu majitel stavebnin v Černošicích Petr.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na trhu se stavebním materiálem je kritický nedostatek. Nejvíce chybí cihly či izolace

Ještě loni objednával materiálu jen tolik, kolik bylo potřeba. Teď se musí s dalšími prodejci na trhu u každého výrobce přetahovat.

„Problém je skoro ve všem, ale když člověk má trpělivost třeba deset až čtrnáct dní, tak možné už je v podstatě úplně všechno,“ říká.

Vůbec nejvíc si stavaři stěžují na nedostatek cihel pro stavbu domů. Pokud se teď člověk rozhodne pro jeho výstavbu, počká si na cihly minimálně dva měsíce. A to ještě v případě, že si nevybírá žádné speciální.

Roboti ovládnou stavby. První český začne zdít už příští rok, zastane práci za čtyři lidi Číst článek

„Wienerberger (rakouský výrobce stavebnin - pozn. red.) 11. května uzavřel objednávky a nešlo objednávat až do konce června. A tím se rozjel celý ten koloběh nedostatku zboží,“ říká stavař z Černošic.

Zatímco některým se stavba zdrží, jiní ji už teď raději rovnou přerušili.

„Byla domluvená zakázka čtyřpatrového činžáku ve Starém Plzenci, což investor zastavil s tím, že si nenechá postavit půlku a nenechá si do toho na zimu pršet a mrznout,“ popisuje plzeňský stavař Jan Linhart.

Kromě cihel podle něj na trhu chybí i další materiál.

„Vata, to byl problém, myslím si, že ještě přetrvává. Myslím si, že s izolanty, jako je polystyrén to může být stejné, protože je stavební boom a opravdu záleží na tom, jestli jsou schopní tak rychle vyrábět,“ vyjmenovává Linhart.

Během krize odešlo 60 tisíc lidí

Hlavně menší firmy si tak v posledních měsících připomínají předrevoluční dobu, kdy se na materiál čekalo v pořadnících, nebo se dával jen známým. Na rozdíl od velkých developerů totiž nemají nasmlouvané zboží dopředu.

Rozvoj stavebnictví brzdí nedostatek pracovníků. Vláda chce zjednodušit přijímání lidí ze zahraničí Číst článek

„Je to na úkor drobných stavebníků, ti tím trpí, protože ti jsou odkázání na stavebniny,“ vysvětluje prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václav Matyáš.

Po krizi v roce 2009 podle něj odešlo z odvětví přes 60 tisíc lidí a ti se jen těžko vrací. Dlouhodobý problém podle Matyáše teď jen vyvřel na povrch.

„Ta situace je vážná, do konce roku se nedá predikovat nějaké výrazné zlepšení,“ dodává Matyáš.

Prodejci teď navíc avizují, že absence materiálu bude ještě větší a stavaři by s tím měli dopředu počítat. Na podzim totiž vrcholí stavební sezona.