Novostavby musí být od příštího roku úspornější. Majitelům se prodraží použité technologie i materiály

„Je tady rekuperace. Kromě toho, že větrá, tak předává i teplo z vnitřního vzduchu tomu přicházejícímu, takže tím pádem teplo i šetří,“ ukazuje majitel pasivního domu Michal Šperling veškeré vychytávky, které mu šetří peníze za energie.

Účty za topení sráží třeba i výběr kvalitních oken, která zamezují úniku tepla. „Tady jsou použitá okna, která jsou třívrstvá. Je to spočítané a opravdu to i funguje. Dům vlastně spotřebuje za rok plyn jen za sedm tisíc,“ vysvětluje pro Radiožurnál.

Cílem nové vyhlášky, která bude platit od začátku příštího roku, je snížení spotřeby energií v domě. Ta by měla být téměř nulová, což zhruba odpovídá nízkoenergetickým budovám.

„Požadavek je zpřísněn zejména v oblasti zateplení obálky budovy. Pokud vyměním dvojskla za trojskla, tak ho splním. Pokud to neudělám, mohu zateplit zbývající části obálky budovy, tedy stěny a střechu o tři centimetry silnějším izolantem. Tak opět splním ten požadavek,“ potvrzuje ředitel společnosti Šance pro budovy Petr Holub.

To ale znamená náklady navíc. Zatímco třeba metr čtvereční dvojskla stojí v průměru 800 korun, trojsklo je zhruba o polovinu dražší. Pro běžný dům jsou to minimálně desítky tisíc korun navíc.

U budov s elektrickým vytápěním je pak nutné využít obnovitelné zdroje. To můžou zajistit třeba fotovoltaické panely.

„Do budoucna už se žádný nový dům neobejde bez obnovitelných zdrojů energie. Dneska se mluví o fotovoltaice na střechu v kombinaci s baterkou. Tepelné čerpadlo už také začíná být čím dál častější,“ říká ředitel odboru energetické účinnosti a úspor ministerstva průmyslu a obchodu Vladimír Sochor. „Ve vhodné kombinaci to tak bude splňovat všechny náležitosti.“

Stavební boom

Kromě pořízení nových technologií si lidé připlatí taky za materiál. „Ceny rodinných domů rostou, a to zejména z důvodu růstu cen stavebních prací a stavebních materiálů. Nárůst je asi o pět až sedm procent ročně. Na trhu navíc není dostatek pracovních sil, a to se pak promítá i do výstavby. Například cena jeřábníka za poslední tři roky proto stoupla dvojnásobně,“ vysvětluje Holub.

Potvrzuje to i generální ředitel společnosti Pro-doma Petr Vaněrka. „Nejvíc zdražilo zdivo a betonové výrobky. U zdiva to připisujeme pravděpodobně ceně technologií a lidské práce. U betonových výrobků se na tom podílí i cena základní suroviny, což jsou cementy,“ podotýká.

Třeba zdivo podle Vaněrky meziročně podražilo až o čtvrtinu. Právě obavy z dalšího zvyšování cen a zpřísnění pravidel pro výstavbu rodinných domů odstartovaly stavební boom. „Kdo mohl, tak si zajistil stavební povolení ještě před tím, než to bude povinnost, aby ušetřil na nákladech,“ říká ředitel společnosti Ekospol Evžen Korec.

Od začátku roku do konce října úřady vydaly víc než 15 tisíc stavebních povolení, tedy nejvíc za posledních deset let, jak vyplývá z dat Českého statistického úřadu. Aby se stavebníci nemuseli držet nových pravidel, stačí jim podat žádost o vydání stavebního povolení do konce letošního roku.

Podle Vladimíra Sochora z ministerstva průmyslu a obchodu se ale vyšší investice při projektování vrátí v podobě úspor za vytápění. „Je důležitější míň vynakládat do budoucna provozních nákladů než dneska investic na stavbu nového domu. A v tomhle smyslu je výhodnější vynaložit o něco víc na investici, protože se proti tomu provozní náklady příslušně sníží.“

Ne všem ale záleží na úsporách. Každá pátá dokončená novostavba z loňského roku by totiž podle nových pravidel neobstála.