U hobbymarketu na okraji polského města Zhořelec stojí auta s českými, německými a polskými značkami. U jednoho z nich stojí mladý pár – Jirka a Jitka z Frýdlantu, podle kterého se tady dají některé věci koupit výhodněji.

Ceny stavebních materiálů rostou, někteří Češi raději jezdí nakupovat do Polska. Téma pro Michala Jemelku

„Nakupujeme barvy, vypínače a další spotřební věci,“ vyjmenovává pro Radiožurnál Jirka. „Mají tady modernější design, jsou malinko napřed oproti našim obchodům,“ pochvaluje si Jitka s tím, že v obchodech je podle ní větší výběr.

V porovnání s hobbymarketem v 50 kilometrů vzdáleném Liberci jsou ve Zhořelci levnější třeba OSB desky, dřevěné materiály nebo laminátové a vinylové podlahy.

Naopak vnitřní pokojové barvy vyjdou v Polsku dráž. A jiné výrobky, třeba lepidla a tmely, vycházejí cenově prakticky stejně.

„Nakupuji obklad do koupelny. Rozhodně to vyjde levněji než v Česku. Vyplatí se mi jet sem 90 kilometrů na nákup,“ popisuje Milan z Mladé Boleslavi.

„Je to o třetinu výhodnější, nakupuji to na firmu,“ potvrzuje Vasil, který do dodávky s ústeckou registrační značkou nakládá sádrokarton.

V polských obchodech platí stejná pravidla jako v Česku, tedy mít zakrytý nos i ústa respirátorem nebo nanorouškou.

Dražší stavění

Podle vyjádření zástupců stavebních firem, které minulý týden oslovila agentura ČTK, vzrostly ceny oceli a izolačních materiálů meziročně až o 100 procent, u některých výrobků ze dřeva ještě více. Jak dále uvedli, stavebních materiálů je nedostatek, prodlužují se dodací lhůty a budoucí vývoj se dá těžko odhadnout.

Z údajů skupiny Metrostav pak vyplývá, že například stavební dřevo od září 2020 do konce května 2021 zdražilo až o 160 procent, betonářská ocelová výztuž téměř o 100 procent, pěnový polystyren EPS o 83 procent.

Podle analytiků se růst cen zastaví nejdříve v horizontu měsíců, možná i let. Na trhu se střetly omezená nabídka a zvýšená poptávka.

Nabídka je omezená kvůli uzavřeným dolům a dopravním cestám. Poptávka roste po dlouhodobém omezení prací kvůli opatřením proti šíření koronaviru.

Současné zdražování některých stavebních materiálů pak zvýšilo cenu staveb až o pětinu, vyplynulo z průzkumu společnosti CEEC Research mezi více než stovkou ředitelů stavebních firem. Podle 42 procent z nich musela kvůli nedostatku materiálů jejich společnost pozastavit výstavbu.