Pokud vláda zruší podporu stavebnímu spoření, nebudou ani výhodné úvěry, varuje mluvčí spořitelen

Stavební spoření je na trhu už 30 let. Ale vláda zvažuje, že státní podporu stavebního spoření omezí anebo zruší. To by představovalo spoustu dopadů na fungování spořícího systému. „Sazby na stavebním spoření jsou dnes až sedm procent. Očekáváme, že inflace bude zmírňovat. Tudíž spoření je stále výhodné," říká v rozhovoru pro Plus mluvčí Asociace českých stavebních spořitelen Radek Šalša.

Stavební spoření je pro Čechy výhodné hlavně díky příspěvku od státu. Na něj šly loni ze státní kasy přes čtyři miliardy korun. Pokud by došlo kvůli úsporám ke zrušení tohoto příspěvku, dávalo by z vašeho pohledu ještě stavební spoření smysl?

Stavební spoření je uzavřený systém, kde díky vkladům klientů mohou stavební spořitelny výhodněji půjčovat stoprocentně účelové úvěry na bydlení. Máme obavu, že kdyby se podpora snížila, nebo úplně zrušila, že by klientů ochotných spořit ubylo. Tím pádem by nebylo možné poskytovat tolik úvěru za výhodnou úvěrovou sazbou, která se dnes pohybuje pod čtyřmi procenty, což na trhu nyní nemá konkurenci a lidé si mohou vylepšovat bydlení.

Jak by se konkrétně podle vašich dat dotklo zrušení státního příspěvku zájmu o stavební spoření? Jak výrazně by zájem klesl?

Dělali jsme si průzkum a podle něj by motivaci spořit v tomto systému ztratily až tři čtvrtiny lidí. Tím pádem by byla ohrožena druhá noha stavebního spoření, což jsou výhodné úvěry.

Zároveň jsme v situaci vysoké inflace. Má stavební spoření v dnešní době smysl?

Jde o to, že dnes asi na trhu nenajdeme žádný produkt, který by inflaci úplně porazil. Sazby na stavebním spoření jsou ale dnes přes šest, dokonce někdy i sedm procent. Takže toto inflaci zmírňuje. A my očekáváme, že inflace se nadále bude zmírňovat a že už nebude dvojciferná. Tudíž to stále výhodné je.



Jaký je aktuální zájem Čechů o stavební spoření a kolik si nejčastěji pravidelně spoří?

Tam jde o to, aby lidé dosáhli na dvoutisícový příspěvek od státu, takže se vyplatí spořit okolo 1700 až 2000 korun měsíčně.



Ze stavebního spoření je možné vzít si úvěr. V čem jsou tyto půjčky lepší než spotřebitelské a jaké mají případně naopak limity?

Jde tam o to, že nemusíte takový úvěr ničím zajistit a můžete si ho vzít až na 25 let, což u spotřebitelského úvěru nejde. Ale hlavně u úvěru ze stavebního spoření jde o výhodné úrokové sazby, které se dnes pohybují pod čtyřmi procenty. U spotřebitelského úvěru máte osm až deset procent, takže tam je ta výhodnost.