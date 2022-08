Stavební spoření budujeme 20 let, každý třetí obyvatel mu dal důvěru, říká Pupala z Modré pyramidy

Národní ekonomická rada vlády má večer jednat o tom, zda bude stát dál přispívat na stavební spoření. Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS připustil, že se uvažuje o snížení či zrušení podpory. Česko by podle něj mohlo ušetřit až čtyři miliardy ročně. O peníze od státu by tak přišly až tři miliony lidí. „Budujeme ho tady 20 let,“ podotýká pro Radiožurnál Michael Pupala, šéf Modré pyramidy a místopředseda Asociace českých stavebních spořitelen. Rozhovor Praha 14:24 23. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bude stát dál přispívat lidem na stavební spoření? (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak se vám návrh ministra financí zamlouvá?

Za celý sektor stavebních spořitelen chápeme potřebu konsolidace veřejných rozpočtů. Rozumíme také nutnosti realizovat tento krok rychle. Nicméně jedním dechem dodávám, že tyto kroky je nutno realizovat systémově tak, aby nedošlo k vedlejším škodám, k dalšímu zatížení či hlavně zhoršení situace lidí či celých domácností.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Může dojít k tomu, že z trhu zmizí nebo se omezí nabídka některých unikátních produktů, které komerční banky nenabízejí, upozorňuje Michael Pupala. Poslechněte si rozhovor

A toto je přesně spjato s otázkou zásahů do sektoru stavebního spoření. Drtivá většina debat, které aktuálně zaznívají ve veřejném prostoru, značně zjednodušují způsob fungování tohoto celého systému.

Jak jste řekli v úvodu, trochu se zapomíná na to, že každý třetí obyvatel České republiky dal tomuto systému důvěru. Věřím, že se dodrží závazky, které vyplývají z toho, že tomu tu důvěru dal.

To znamená, že šest let bude dostávat podporu, a na druhé straně, že po dobu těch šesti let dostane možnost k tomu získat levný zvýhodněný úvěr a díky němu si vyřešit třeba aktuální situaci v oblasti energetických úspor, v oblasti investice do tepelného čerpadla nebo fotovoltaiky.

Proto bych byl velmi velmi opatrný před nesystémovými zásahy. Za celý sektor stavebních spořitelen vyzýváme, že je potřeba zasednout k jednacímu stolu. Jsme připraveni diskutovat o tom, jak systém dále rozvíjet, ale určitě ne k tomu, abychom ho zničili. Budujeme ho tady 20 let a funguje velmi dobře.

Podle některých odborníků by zrušení podpory mohlo znamenat úplný konec stavebního spoření. Hrozí něco takového, nebo čekáte, že pokud se to schválí, tak významně klesne zájem Čechů o stavební spoření?

Nerad bych předjímal, jak dopadnou výsledky jednání a vůbec celé té situace, která okolo stavebního spoření aktuálně zaznívá. Nicméně to, co je potřeba zmínit, je, že pokud bych přijal fabulaci typu, že dojde k významnému zásahu do systému stavebního spoření, tak dojde k několika věcem.

Stavební spoření je jen kapkou v moři, ušetřit musí stát desítky miliard, míní ekonomka Horská Číst článek

Může dojít k tomu, že z trhu zmizí nebo se omezí nabídka některých unikátních produktů, které komerční banky nenabízí. Typickým příkladem je účelový nezajištěný úvěr s dobou splatnosti na 20 až 25 let, který komerční banky nabídnout nemohou. Jsou schopny nabídnout úvěr na dobu maximálně osmi let.

Toto jsou přesně ty typy produktů, které v tuto chvíli občané extrémně potřebují k tomu, aby například zainvestovali do nového tepelného čerpadla nebo fotovoltaiky, a tím si snížili zátěž pro svoji domácnost.

Je to jeden příklad za všechny, k čemu by došlo. Zároveň by došlo k tomu, že by se mohl rozkývat celý trh, na kterém je 366 miliard úspor. A to by mohlo roztočit inflační spirálu. A to si myslím, že je asi to poslední, co bychom chtěli.