‚Zatím tady nemáme zhola nic.‘ Odbory nestíhají vydávat stavební stanoviska, ministerstvo chystá změnu

Čtyři měsíce čekají na jediné vyjádření, a nemůžou tak začít stavět dům. Do podobné situace se v Česku dostávají stovky lidí. Teď jim svitla naděje. Ministerstvo pro místní rozvoj uznalo nastalý problém a navrhuje, aby u garáží a dalších drobných staveb nebylo potřeba závazné stanovisko odboru územního plánování. To by mělo systém urychlit. Některé úřady kvůli nedostatku personálu novou agendu nestíhají a stavební povolení tak váznou. Praha 11:30 2. června 2018

Hana a Vlastimil chtějí stavět bungalov v Líšnici u Prahy. Na stavebním pozemku je však stále pouze posekaná tráva. „Mysleli jsme, že už budeme mít na pozemku alespoň základovou desku, oplocený pozemek a zatím tady nemáme zhola nic,“ posteskuje si paní Hana pro Radiožurnál.

Od nového roku totiž stavebníci musí získat závazné stanovisko odboru územního plánování. Tady Hana a Vlastimil narazili a čekají už čtyři měsíce. „Komplikuje nám to život v tom, že jsme už měli nasmlouvanej materiál na stavbu, jelikož ceny materiálů se furt zvyšují, takže jsme ho museli odvolat,“ popisuje Vlastimil.

Mnoho žádostí, málo úředníků

Soulad staveb s územním plánem od ledna posuzují namísto stavebních úřadů odbory územního plánování. Lišnice spadá pod ten v Černošicích, který čelí velkému náporu žádostí. Dostal jich letos už 900 a vyřídit stihl zhruba 200. Město dřív odhadovalo, že si lidé na vyjádření počkají déle než rok. Teď sehnalo nové posily a lhůtu zkrátilo na 3-4 měsíce, říká nezávislý starosta Černošic Filip Kořínek.

„S těmi novými pracovníky bychom se měli dostat blízko potřebné kapacitě na to, abychom ty žádosti vyřizovali tak rychle, jak přicházejí, ale stále ještě je tu ta hromada 700 nevyřízených žádostí.“

Problémy hlásí taky brněnský magistrát. Tam si stavebníci v některých případech počkají až čtvrt roku. Důvod je stejný: městu se nedaří sehnat na novou agendu dost kvalifikovaných posil - architektů nebo právníků.

Právě kvůli nedostatku lidí na trhu práce se ministerstvo pro místní rozvoj nakonec rozhodlo upravit stavební zákon. Závazná stanoviska odborů územního plánování by lidé nepotřebovali pro garáže, studny nebo přístřešky na auto, vysvětluje ministryně v demisi Klára Dostálová za hnutí ANO.

„Jde o ty drobné stavby. To opravdu velmi zrychlí, protože odhadujeme, že skutečně možná dvě třetiny z těch požadavků na závazná stanoviska odpadnou. Kdyby bylo lidí dostatek, tak to bezproblémově zvládají v těch stanovených lhůtách. Bohužel tam, kde dochází k tomu poddimenzování, tak to nezvládají. Nemůžeme čekat, jestli budou někde lidi k dispozici.“

Tempo: jedno stanovisko za tři týdny

Agenda by se tak částečně vrátila stavebním úřadům. Podle průzkumu Svazu měst a obcí vydání stanoviska trvá odborům územního plánování v průměru tří týdny. Čas na to mají měsíc. Velká zdržení vznikají jen v některých lokalitách, vysvětluje výkonný ředitel svazu Pavel Drahovzal.

„Třeba v období jara se tam toho nakupilo vícero a nejsou prostě schopni to tak rychle vyřizovat. Nejvíce je to v regionu středních Čech a pak máme regiony kolem větších měst, na Pardubicku, Moravskoslezsku a podobně.“

Ministerstvo se změnu stavebního zákona pokouší ve sněmovně prosadit prostřednictvím poslaneckého pozměňovacího návrhu jiné normy. Konkrétně novely zákona o urychlení dopravní výstavby, která by měla brzy zamířit do závěrečného schvalování.