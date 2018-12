‚Nechejte cestu na úterý.‘ Stávka na německých železnicích ovlivní i spoje v Česku

Zaměstnanci německých železnic od pondělní brzké hodiny ranní stávkují. Protest ovlivní provoz na železnici. Cestující musí počítat se zpožděním, ale i rušením spojů. Stávka sousedních dopravců se dotkne i vlaků mezi Německem a Českem. Lidé by proto měli cestu odložit na pozdější hodiny nebo na úterý. Berlín/Praha 7:20 10. 12. 2018 (Aktualizováno: 7:46 10. 12. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestující s dítětem čekající na vlak v německém městě Hanau | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

„Právě jsme se rozhodli zastavit veškerý provoz dálkových vlaků v celém Německu. Všechny vlaky, které jsou nyní ještě na cestě, skončí na příštím nádraží," uvedly německé dráhy na twitteru kolem pondělních 6.30.

Protest se týká jak dálkových, tak i regionálních nebo příměstských a městských vlaků S-Bahn. Kdo jede například do Mnichova a počítá s tím, že se použije k přesunům po městě S-Bahn, narazí na to, že řada spojů nepojede. Týká se to i linky spojující letiště s centrem.

Výstražnou stávku vyvolala odborová organizace zaměstnanců železnic a dopravy EVG poté, co se jí nepodařilo s vedením drah vyjednat požadované mzdy.

EVG chce 7,5procentní růst mezd, má také požadavky ohledně pracovní doby a práce o svátcích. Šéfové Deutsche Bahn přitom nabízejí 5,1procentní nárůst ve dvou krocích a jednorázovou platbu ve výši 500 eur, tedy 12 917 korun. Německé dráhy již dříve označily protest za zcela zbytečnou eskalaci.

Komplikace na železnici

Stávka v Německu ovlivní i spoje, které jedou přes hranice. Vlaky mohou nabírat zpoždění nebo nepojedou vůbec. V případě Česka jde především o vlaky typu EuroCity, a to například na severní trase mezi Prahou, Drážďany a Berlínem nebo v západním směru na Mnichov.

„Pokud jde například o dálkovou linku Praha – Mnichov, očekáváme, že její provoz na našem území bychom mohli zajistit s půlhodinovým zpožděním,“ upřesnil pro Radiožurnál mluvčí Českých drah David Šťáhlavský.

Cestující proto musí hlavně dopoledne počítat s komplikacemi. A cestu by měli podle mluvčího drah raději odložit.

„Cestujícím doporučujeme, aby se na území České republiky příliš nespoléhaly na tyto spoje. Pokud jedou do Německa, aby cestu odložily například na pozdější hodiny,“ poradil Šťáhlavský.

K běžnému provozu by se měla podle něj nejrychleji vrátit regionální železniční doprava. Týká se to například spojů na Chebsku nebo mezi Děčínem a Bad Schandau.

Šťáhlavský ale zároveň upozorňuje, že ačkoli stávka oficiálně potrvá do devíti hodin ráno, neznamená to, že se hned nato podaří provoz obnovit. S komplikacemi a omezeními musí cestující do Německa počítat celý den.

Německé dráhy pak doporučují cestujícím, kteří mohou, aby jízdu kvůli stávce ponechali na úterý. Pondělní lístky pro dálkovou dopravu budou platit i v úterý.

