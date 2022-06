Odboráři Motoru Jikov vyhlásili stávkovou pohotovost, odbory chtějí zvýšit mzdy aspoň o 1000 korun

Odboráři z odborové organizace Kovo Motor Jikov vyhlásili ve firmě Motor Jikov Group stávkovou pohotovost. Platí od 1. června. Zatím se s vedením podniku nedohodli na růstu mezd. Firma navrhla zvýšit platy o 500 korun, podle odborů je to velmi málo, vzhledem k vysoké inflaci. Odboráři chtějí zvýšit základní mzdy minimálně o víc než 1000 Kč, řekl ve čtvrtek předseda odborové organizace Kovo Motor Jikov Jan Janoušek. České Budějovice 18:18 9. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Motor Jikov | Foto: zdroj: Motor Jikov

Firma od ledna zvýšila postupně platy asi 75 procentům pracovníků, v průměru o 1320 korun. Plošné zvýšení všem odmítá, sdělil předseda představenstva holdingu Miroslav Dvořák. Skupina zaměstnává 850 lidí.

Podle odborářů se ani čtyři měsíce poté, co podali návrh, nepodařilo podepsat novou kolektivní smlouvu. Ta v podniku obvykle platila od 1. dubna do konce března dalšího roku.

Odbory úřadů vyhlašují od čtvrtka stávkovou pohotovost. Žádají zvýšení platů o inflaci Číst článek

„Oceňujeme, že někteří zaměstnanci s velice nízkým příjmem již nějaké přidání dostali. Někdy je to ale jen z důvodu navýšení minimální mzdy. Až při jednání 19. května přišel konkrétní protinávrh od vedení společnosti na přidání do základů, a to o 500 korun. Taková částka je pro zaměstnance absolutně nepřijatelná. Je to nárůst mzdy pouze o dvě procenta, což je při dnešní ohromné a stále rostoucí inflaci žalostně málo,“ uvedl Janoušek.

Platy by podle něj měly vzrůst minimálně o víc než tisíc korun. Odbory navrhly také zvýšit příplatky za odpolední a noční směny. Odborová organizace Kovo Motor Jikov má asi 170 členů.

„Se zvyšováním mezd nečekáme na dohodu s odbory a lidem přidáváme už od ledna, a to hlavně těm s nejnižšími příjmy. Už dnes jsme v průměru na 1320 korunách do základů - k tomu je ještě 20 procent pohyblivá složka - u těch, kteří dostali přidáno. Jedná se už dnes o 75 procent lidí. Nadále pokračujeme v přidávání, a situaci řešíme i přesto, že slévárenství je tvrdě zasažené energetickou krizí. Odmítáme nicméně plošné zvyšování všem zaměstnancům, na kterém trvají odbory,“ uvedl Dvořák.

Zaměstnanci podle Janouška chápou, že firmě rostou náklady. Nemohou ale souhlasit s „razantním propadem“ reálných mezd. Podle Janouška jejich požadavky „ani zdaleka“ nepokrývají inflaci, a tím zohledňují i „složitou“ situaci zaměstnavatele. Janoušek řekl, že průměrné mzdy v holdingu už několik let zaostávají za průměrem kraje i ČR. Čísla neuvedl.

Průměrná hrubá mzda v Jihočeském kraji v letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 6,3 procenta na 34.013 korun. Lidé si vydělali o 2004 Kč víc než za stejné období loňského roku. Za celostátním průměrem zaměstnanci v regionu zaostávali o 3916 Kč. Reálně mzda krajsky klesla o 4,4 procenta, protože spotřebitelské ceny se za první čtvrtletí zvýšily o 11,2 procenta. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.

Holding Motor Jikov Group dodává 80 procent produkce pro automobilový průmysl. Předloni měl konsolidované tržby 1,1 miliardy Kč, meziročně o 16 procent nižší. O polovinu prohloubil ztrátu po zdanění na 28,9 milionu. Víc než trojnásobně ale stoupl konsolidovaný provozní zisk na 16,6 milionu. Vyplývá to z výroční zprávy. Skupina má 700 kmenových zaměstnanců a 150 najímaných zahraničních. Dvě třetiny produkce míří na export.