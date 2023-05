Odborové svazy vyhlásily stávkovou pohotovost. Vadí jim vládní konsolidační balíček

Odborové svazy vyhlásily s okamžitou platností kvůli vládnímu konsolidačnímu balíčku stávkovou pohotovost. Po pondělním odborářském jednání to řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. O konsolidačním balíčku budou v pondělí odpoledne jednat zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů. Aktualizováno Praha 11:34 15. 5. 2023 (Aktualizováno: 12:01 15. 5. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda oznámila úsporná opatření na tiskové konferenci minulý týden ve čtvrtek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Středula považuje situaci za vážnou. Vládu kritizoval za to, že s odbory nevede seriózní sociální dialog. Vadí mu nekoncepčnost vládních kroků. Opatření podle něj dopadnou zejména na zaměstnance, jejich rodiny a na důchodce.

Odboráři chtějí v úterý dopoledne na tiskové konferenci představit konkrétní dopady na rodiny. Podle Středuly to je v ročním vyjádření přes 100 000 korun.

Premiér Petr Fiala (ODS) v neděli kritiku odborů odmítl, podle něj kabinet se zástupci zaměstnanců vede neustálý dialog. „Řada jednání probíhala, není to tak, že by tripartita nevěděla, že musíme šetřit,“ podotkl. Jeho aktuální vyjádření ČTK shání.

Odbory chtějí nyní situaci sledovat „den po dni“. Odborový předák vyzval ke spolupráci i nezávislé odborové svazy. Vyhlášenou stávkovou pohotovost označil za nejmírnější prostředek, který mají odbory v repertoáru. Zároveň řekl, že poslední stávková pohotovost byla vyhlášena před více než deseti lety.

Jednání tripartity

Odborářům podle dřívějšího vyjádření vadí například snížení sumy na platy, možné zdražování po úpravě DPH, zavedení nemocenských odvodů či zvyšování penzijního věku.

O konsolidačním balíčku budou v pondělí odpoledne jednat zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů. Tripartita by měla diskutovat o jednotlivých opatřeních k ozdravení státních financí i o úpravách důchodového systému. Podle Středuly budou mít odboráři řadu otázek.

Vláda plánuje v příštím roce uspořit na výdajích 62,4 miliardy korun a z nových příjmů získat 31,7 miliardy korun, celkem tedy 94,1 miliardy Kč. V dalším roce by to pak mělo být celkem 53,4 miliardy korun. Kabinet počítá se seškrtáním dotací, snížením sumy na provoz státu i na platy. Vzrůst by měla daň firmám, z nemovitostí, z hazardu, lidem s vyšším příjmem či u tabáku a alkoholu. Nulovou daň má mít ale dál tiché víno.

Místo tří sazeb daně z přidané hodnoty mají být dvě. Živnostníkům se mají postupně zvednout minimální odvody. Platit by pak měli tolik jako pracovník s minimální mzdou. Zaměstnanci budou nově odvádět nemocenské pojištění. Věk nástupu do penze by se měl řídit podle prodlužování života. Nové důchody mají být nižší a valorizace mírnější.