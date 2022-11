Evropská komise navrhla cenový strop plynu. Aktivuje ho jen ve výjimečné situaci

Po několikaměsíčním čekání členských zemí Evropská komise předložila návrh nástroje proti výkyvům cen zemního plynu. V případě výrazných cenových skoků na nizozemské burze by umožňoval zastavit obchodování. Chystaná novinka ale vyvolává spory. “Německo je v názorové menšině, většina unijních zemí si naopak zásah do cen přeje,“ říká zpravodaj Viktor Daněk. Štrasburk 20:50 22. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Strop by se týkal pouze částí obchodu s plynem, vyloučené by byly například spotové trhy | Foto: Abdesslam Mirdass | Zdroj: Reuters

Aby Evropská komise od ledna zabránila cenovým výkyvům na nejdůležitějším evropském trhu, navrhuje stanovit limit na transakce ve výši 275 eur za megawatthodinu.

Pokud by se cena plynu dostala nad tuto hladinu, pak by se tam automaticky zastavilo obchodování. Strop je stanovený poměrně vysoko, za tolik se plyn obchodoval jen několik dní v srpnu. Návrh parametrů cenového stropu je výjimečným opatřením, které se má použít jen pro případy nouze.

“Nejde o regulační zásah, kterým bychom stanovovali tržní ceny na umělé nízké úrovni, jde o mechanismus poslední záchrany k prevenci a popřípadě také k řešení epizod nadměrných cen plynu, které neodpovídají světovým cenám,“ řekla na zasedání ve Štrasburku eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová.

Pro představu: aktuálně se ceny plynu pohybují kolem 116 eur za megawatthodinu, což je méně než polovina oproti návrhu na cenový strop na transakce.

Odplout do světa

Některé členské země v čele s Německem jsou ale k zásahům do cen zdrženlivé. Hlavní obavou Německa, ale i některých dalších zemí je, aby zásah do cen nevedl k tomu, že obchodníci se zkapalněným plynem doslova odplují se svými tankery za lepšími cenovými nabídkami jinam do světa. Členské země se zkrátka bojí, aby se Evropa neocitla bez plynu.

Komise tomu chce zabránit, a proto navrhuje aktivovat strop pouze v situaci, kdy by Evropané museli za plyn platit více než kdekoliv jinde ve světě. Strop by se také týkal pouze částí obchodu s plynem. Vyloučené by byly spotové trhy, aby si tak unijní státy mohly nakupovat plyn pro vykrývání výkyvu v nabídce a poptávce.

Zajištění nouzových dodávek

Jak na návrh zareagují ministři unijních zemí, kteří se v Bruselu mají sejít ve čtvrtek, se dá jen těžko předjímat, protože unijní státy zatím neměly čas, aby se s návrhem seznámily. Německo je ale v názorové menšině, většina zemí si zásah do cen přeje.

Na nejbližším setkání budou projednávat zejména další návrhy na zásahy proti drahým energiím. Mimo jiné bude součástí nástroj na společné nákupy zemního plynu, anebo nástroj, kterým by bylo možné zajistit nouzové dodávky plynu mezi sousedními státy, kterým k tomu chybí uzavřená příslušná smlouva.