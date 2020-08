Stravenkový paušál plánuje zavést 39 procent firem, uvádí průzkum. Čekají na rozhodnutí sněmovny

Stravenkový paušál jako alternativu ke stravenkám plánuje zavést 39 procent zaměstnavatelů. Zbytek firem se zatím nerozhodl nebo této možnosti spíše nevyužije. Příspěvek na jídlo je přitom podle 62 procent společností pro pracovníky nejžádanějším benefitem. Elektronická karta místo papírových stravenek je zajímavá pro více než tři čtvrtiny společností. Vyplývá to z průzkumu mezi 300 zaměstnavateli, který uskutečnil novy český startup LemonPay. Praha 14:14 15. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo financí navrhuje stravenkový paušál zavést jako alternativu ke stravenkám | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

Stravenkový paušál přibližně dvě pětiny firem plánují podle obchodního ředitele LemonPay Petra Skoče zavést v prvním čtvrtletí příštího roku. Definitivní rozhodnutí podle průzkumu 82 procent podniků nechá až po schválení návrhu Poslaneckou sněmovnou. Poslanci daňový balík pro příští rok, jehož součástí stravenkový paušál je, v červenci v prvním čtení podpořili. Druhé čtení bude následovat pravděpodobně po prázdninách.

Spor o stravenky. ‚Restaurace přijdou až o 35 miliard,‘ tvrdí asociace provozovatelů poukázek Číst článek

Ministerstvo financí navrhuje stravenkový paušál zavést jako alternativu ke stravenkám. Zaměstnanci by tak mohli dostat rovnou peníze na jídlo. Daňové zvýhodnění paušálu by podle ministerstva mělo zůstat stejné jako u stravenek. Zaměstnanci by částku měli dostávat vyúčtovanou samostatně, protože by neměla na rozdíl od mzdy podléhat povinným odvodům a daním.

Stravenky jsou nejrozšířenější firemní benefit. Firmy si mohou odečíst 55 procent hodnoty poukázky z daňového základu. Stravenky dostává kolem 1,3 milionu lidí. Mezi stravenkové firmy na českém trhu patří například značka Edenred. Její digitální karty využívá přes 300 000 zaměstnanců. Stravenková karta Sodexo má podle manažerky společnosti Terezy Knířové 350 000 uživatelů. Stravenky dále nabízí i společnost Chéque Déjeuner. LemonPay na trh vstoupila na začátku července. Do konce roku chce mít 25 000 držitelů, cílem je do tří let získat 250 000 aktivních uživatelů.