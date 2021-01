Začal platit stravenkový paušál, zaměstnavatelé mohou na stravování přispívat penězi navíc

Od začátku ledna můžou zaměstnavatelé zajišťovat stravování nejen v závodních jídelnách nebo dotovanými stravenkami. Další možností se stal stravenkový paušál - tedy peníze navíc k výplatě. Stejně jako stravenky se nemusí danit, ani nepodléhá odvodům na pojistné. Praha 15:44 12. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V době koronavirové krize, kdy některé domácnosti počítají každou korunu, ocení podle analytika trhu práce Tomáše Dombrovského zaměstnanci raději hotovost (ilustrační foto) | Foto: Dominika Kubištová | Zdroj: Český rozhlas

Přispívat svým osmi zaměstnancům na stravování chtěl majitel firmy Protein & Co - Daniel Sosýn – už od loňského dubna. Jenže zavedení a správa klasických papírových stravenek se mu zdály být zbytečně náročné.

„Vzhledem k tomu, nakolik byly zatíženy administrativou, tak to pro nás bylo složité. A než jsme to zavedli, tak už ohlásili vznik stravenkového paušálu, takže jsme si na to počkali. Když jsem se zaměstnanci komunikoval, tak to ocení víc než klasické stravenky,“ řekl Radiožurnálu.

Podobné problémy řešily před zavedením paušálu i další společnosti, popisuje hlavní analytička Hospodářské komory Karina Kubelková.

„Přes devadesát procent je nespokojeno s fungováním systému stravenek, jaký byl dosud. Takže opravdu tady byla velká poptávka po změně toho současného systému.“

Podle Terezy Knířové ze společnosti Sodexo Benefity, jednoho z vydavatelů stravenek, ale především velké firmy zatím zůstávají původnímu systému věrné.

„Většina větších firem zůstane u elektronických stravenek. Zaměstnavatelé chtějí, aby lidé využili tento příspěvek na jídlo a aby dostávali hmatatelný benefit navíc.“

V době koronavirové krize, kdy některé domácnosti počítají každou korunu, ocení podle analytika trhu práce Tomáše Dombrovského zaměstnanci raději hotovost. Na tu navíc nebude moct sáhnout exekutor. Tlak na zavedení stravenkového paušálu i mezi většími firmami tak podle Dombrovského bude sílit.

„Ve chvíli, kdy přichází nástroj, který místo stravenek umožní vyplatit peníze na účet a nemůžou být zabaveny, tak zrovna v tomhle spektru zaměstnané populace to může být velmi žádané a ti zaměstnavatelé, předpokládám, této potřebě zaměstnanců vyjdou vstříc. Dá se očekávat, že potom ale z nějaké části nebudou využity na stravování.“

Méně časté návštěvy restaurací

Právě to je hlavní argument odpůrců stravenkového paušálu – bojí se, že namísto v restauracích zaměstnanci benefit utratí jinak. Jaký dopad by to mohlo mít na sektor pohostinství, popisuje šéf inovací a marketingu společnosti Edenred - Jakub Ryba.

„Zhruba dvě třetiny zaměstnanců nebudou chodit do restaurací tak často jako chodily dříve, pakliže nedostanou stravenky. Stravenky jsou přirozená cílená podpora stravování a jejich uživatelé je vnímají jako něco pro sebe, za co si dopřejí kvalitnější jídlo.“

To potvrzují i data z období uzavřených restaurací, popisuje ředitel pokladního systému Dotykačka Pertr Menclík.

„Dokonce i v době lockdownu se průměrný obrat na jednu provozovnu realizovaný stravenkami v gastru prakticky neměnil. U plateb kartou i hotovostí naopak došlo k významnému poklesu.“

To ale může být způsobeno i tím, že zaměstnanci stravenky jednoduše museli někde utratit, aby jim nepropadly. Ne každá restaurace navíc poukázky přijímá - nelíbí se jim provize, kterou společnostem za službu musí odvádět, vysvětluje majitel restaurace Dish Matouš Petráň.

„Vadila nám vždycky ta provize. Pro nás pět procent za nulový servis ze strany stravenkových společností nebylo akceptovatelné.“

Aby poukázkové firmy v době koronavirové pandemie nalákaly hosty do restaurací, snížily dočasně provizi ke třem procentům. Některé z nich teď hostům dokonce vrací část utracených peněz zpět na stravenkovou kartu.

Na 54 procent Čechů je pro zavedení takzvaného stravenkového paušálu, třetina jej naopak odmítá. Ukazuje to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas z ledna loňského roku .

