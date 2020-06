Spor o stravenky: restaurace přijdou o miliardy, tvrdí APROPOS. ‚Nesmysl,‘ odmítá asociace hotelů

Stravenky se za léta používání staly tak rozšířeným zaměstnaneckým benefitem, že je lidé považují za samozřejmost. Kabinet teď v rámci nejnovějšího daňového balíčku schválil dlouho zvažovaný stravenkový paušál. A spor je na světě. Podle Asociace provozovatelů poukázkových systémů (APROPOS) přijdou restaurace až o 35 miliard, Asociace hotelů a restaurací to odmítá. Pro a proti Praha 10:41 24. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stravenky a alternativní příspěvek na stravování (ilustrační foto) | Foto: Milan Baják

„Dlouhodobě dojde k zásadním změnám stravovacích nákladů. Dnes chodí lidé se stravenkami na obědy třikrát, čtyřikrát častěji než ti, co je nemají. Ke změně v chození na obědy by nesporně došlo,“ říká na Plusu mluvčí Asociace provozovatelů poukázkových systémů (APROPOS) Daniela Pedret.

Naopak prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek říká, že žádnou zásadní změnu nevidí. „Nikdo stravenky neruší, jen přibude další možnost pro stravování zaměstnanců. Takže ti, co chtějí dál používat stravenky, mohou, a ti, co chtějí stravenkový paušál, už dál nebudou muset přemýšlet, kde je přijímají a kde ne.“

A přidává informaci z veřejných zdrojů, podle které lidem ročně propadne až 150 milionů korun z neutracených stravenek.

Stravenkový paušál pak znamená, že by zaměstnanci mohli místo stravenek dostávat k platu jakýsi bonus na stravování. Vyúčtovával by se samostatně a na rozdíl od mzdy a platu by nepodléhal zdanění.

Ztráta až 35 miliard

Asociace APROPOS ovšem říká, že když bude zavedený stravenkový paušál, ztratí restaurace, jídelny a kantýny až 35 miliard korun.

„Vycházíme z nezávislého průzkumu VŠE pro asociaci malých a středních podniků. Když člověku nabídnete tisícovku, nebo stravenku, asi si vybere tu tisícovku. Takže se předpokládá celkový odklon od stravenek a zavedeného způsobu stravování. Obraty, které poklesnou, pak předpokládáme až 35 miliard,“ vysvětluje Pedret.

To ale Stárek z asociace hotelů odmítá. „Jsme k podobným studiím velmi opatrní,“ říká. „Sami jsme dělali průzkum jen mezi provozovateli restaurací, a to nejen se členy asociace, a stravenky tvoří jen asi 15 % z celkového obratu. 60 % stravenek se totiž utrácí v obchodech za potraviny. Se stravenkami je spojena velká administrativní zátěž, je to pro nás už anachronismus,“ dodává.

„Chápu obavy těch, kteří ze stravenek léta dostávají provize, není to likvidace, ale je to další benefit. (Paušál) je nová konkurence firmám, které se stravenkami zabývají,“ myslí si Stárek.

Pedret na to kontruje: „My děláme průzkumy i mezi restauracemi, kterých je celkem 49 tisíc. Z nich jen 20 tisíc ale bere stravenky. Takže jde o to, jestli jste se ptali těch, co je vůbec berou,“ doplňuje.