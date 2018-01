Obědy v Česku zdražují, pod sto korun se už lidé nenají v žádném kraji

Naobědvat se za méně než sto korun je v Česku stále obtížnější. Jen za poslední rok vzrostla průměrná útrata za oběd v restauracích o více než pět korun na prosincových téměř 112 korun. Vyplývá to z Ticket Restaurant Card Indexu. Hlavním důvodem zdražování poledních jídel jsou vyšší ceny surovin. Praha 18:26 5. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stravenky, jídelní poukázky, poukazy (ilustrační foto) | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

Nejdražší obědy si dávají lidé v Praze, kde je průměrná útrata okolo 125 korun. Naopak nejnižší částky za polední jídla platí lidé v Olomouckém kraji a na Vysočině. I tady šly ale ceny jídel nahoru.

Jedním z důvodů, proč restaurace zdražují obědy, jsou vyšší ceny surovin, které podniky nakupují na přípravu jídel nebo třeba i rekordně nízká nezaměstnanost. Majitelé restaurací totiž zvyšují svým lidem mzdy. Vyšší náklady tak tlačí ceny jídel vzhůru. A třetím důvodem je i ochota lidí utrácet.

Velká část zaměstnavatelů v Česku přispívá svým lidem na obědy stravenkami. Pokud by zaměstnavatelé zvolili v letošním roce variantu s nejvyšší daňovou úlevou - tedy stravenku za 118 korun - tak náklady na obědy svých zaměstnanců pokryjí.

Průměrně 80 korun

Ty ale většina zaměstnavatelů nepoužívá. Poukázky s hodnotou vyšší než 100 korun poskytuje svým zaměstnancům jen necelá třetina firem.

Jaké firmy takové stravenky dávají, dodává mluvčí společnosti Edenred Marek Pražák. „Jsou to zejména firmy z oblasti informačních technologií, z oblasti služeb a z oblasti finančnictví. A u těch IT firem a služeb jsou to firmy většinou menší, to znamená firmy, které mají zhruba desítky nebo malé stovky zaměstnanců,“ řekl Radiožurnálu Pražák.

Průměrná hodnota stravenky se v Česku pohybuje okolo osmdesáti korun. Zaměstnavatelé ale postupně jejich hodnotu navyšují, potvrzuje společnost UP, pod kterou patří stravenky Chéque Déjeuner.

Navyšování

„Samozřejmě jiná situace je u klientů, kteří jsou někde v regionech, okrajových částech republiky, jiná u klientů, které máme ve velkých městech,“ vysvětlil mluvčí firmy David Rýc.

Loni na stravenkový trh vstoupil také ambiciózní nováček - obchodní řetězec Lidl. Jeho stravenky nevyužívají jen zaměstnanci Lidlu a Kauflandu - zájem ale o ně mají i další firmy. „Průměrná hodnota stravenek je 95 korun, přičemž ze strany zaměstnavatelů zaznamenáváme tendenci hodnotu stravenek navyšovat,“ říká mluvčí Lidlu Zuzana Holá.

Stravenky dostává kolem 1,3 milionu lidí. Češi v nich ročně projedí 15 miliard korun.