Přes 40 procent zaměstnanců by chtělo stokorunovou stravenku, dostává ji pouze desetina

Přestože nominální hodnota stravenek poskytovaná zaměstnavateli každoročně roste, pro 90 procent zaměstnanců je současná průměrná hodnota tradiční papírové stravenky 78 Kč nedostatečná. Nejvíce zaměstnanců by si přálo dostávat od zaměstnavatele stokorunovou stravenku. Vyplývá to z průzkumu společnosti Up ČR, která se specializuje na zaměstnanecké benefity, mezi 525 respondenty.

