Stravenkový paušál pro zaměstnance restauracím ušetří čas. Část majitelů se ale obává propadu tržeb

Namísto papírových stravenek peníze. S takovou novinkou počítá připravovaná novela zákona o daních z příjmu. Takzvaný stravenkový paušál chce ministerstvo financí zavést už od roku 2021. Příspěvek na oběd by tak zaměstnancům nově chodil rovnou na účet. Klasické poukázky na stravování ale z trhu nezmizí. Firmy by si totiž mohly vybrat, kterou z variant zvolí. Praha 13:05 21. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stravenky dnes v Česku využívá zhruba jeden a půl milionu zaměstnanců. (ilustrační foto) | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

V jedné z pražských pizzerií na Vinohradech přijímají stravenky i stravenkové karty. Nejčastěji s nimi hosté platí za oběd. Podle manažera restaurace Jiřího Peška číšníci denně od zákazníků vyberou stravenky v hodnotě kolem šesti tisíc korun, což je necelá třetina z celkových tržeb.

„Stravenky celkově tvoří kolem těch třiceti procent. Lidé stravenky hodně využívají a my si s tím musíme poradit. Zabere to poměrně dost času, je nutné je rozdělit podle různých částek, od dvaceti korun po populární částku 118 korun. Také z nich strhávají velká procenta,“ upozorňuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Stravenkový paušál chce ministerstvo financí zavést od roku 2021

Právě provize, kterou restaurace odvádějí vydavateli stravenek, se nejčastěji pohybuje kolem šesti procent z hodnoty poukázky. Zjistil to průzkum Asociace hotelů a restaurací. Podle jejího prezidenta Václava Stárka ale výjimkou nejsou ani poplatky ve výši deseti procent.

Restaurace pak náklady zpravidla promítají do cen jídla. „Oni musí samozřejmě nejdřív ty stravenky vybrat, pak je někam poslat, vyměnit za peníze. Ten proces může trvat taky měsíc. Kromě administrativní zátěže potom platí ještě nějaký administrativní poplatek. Takže z pohledu technologií jsou papírové stravenky určitým anachronismem,“ vysvětluje.

Od stravenkového paušálu si ministerstvo financí slibuje právě zjednodušení systému a taky možnost rozšíření benefitu na další zaměstnance. Benefit v nové podobě bude dál osvobozen od daní a taky pojistného.

Ministryně financí chce firmám umožnit, aby místo stravenek posílaly peníze zaměstnancům na účet Číst článek

„Zásadní nevýhodou systému stravenek a taky hlavním důvodem, proč je někteří malí zaměstnavatelé vůbec nepoužívají, je vysoká administrativa. Téměř čtvrtina - tedy jeden milion zaměstnanců - tento benefit dnes nevyužívá vůbec. Díky stravenkovému paušálu by na tento benefit mohli dosáhnout právě i ti zaměstnanci, kteří je v současné době nedostávají,“ popisuje mluvčí rezortu Šárka Pavlasová.

Třikrát méně obědů

Stravenky dnes v Česku využívá zhruba jeden a půl milionu zaměstnanců. A to jak na útraty v restauracích, tak i v bistrech nebo třeba v supermarketech.

Podle Daniely Pedret ze stravenkové společnosti Edenred zavedení paušálu výrazně změní nákupní chování lidí. „Budou chodit na obědy třikrát méně, budou si kupovat levnější potraviny a z tisícikoruny do platu půjde na jídlo jen dvacet procent, pokud nebude příspěvek účelový. Což podle dostupných informací určitě nebude,“ říká.

Proti návrhu je i Českomoravská konfederace odborových svazů. Podle ní novinka povede k propadu tržeb v restauracích. Jedna stravenka totiž zpravidla k zaplacení jídla lidem nestačí. V průměru tak zákazníci během oběda doplácejí dalších zhruba 22 korun v hotovosti. Podle Terezy Knířové ze společnosti Sodexo Benefity tak s nástupem stravenkového paušálu restaurace přijdou o dvě třetiny stávajících tržeb. „Zároveň přijdou o tržby, které jim tito zákazníci platili nad rámec stravenek v penězích. Lidé, kteří platí stravenkami, zaplatí nad hodnotu stravenky dalších 26 procent v penězích,“ vysvětluje.

Češi jsou stále ochotnější připlatit si za kvalitní jídlo k obědu. Průměrně o 7 korun více než loni Číst článek

Asociace hotelů a restaurací přesto stravenkový paušál vítá. Stejně tak s novinkou souhlasí i většina zaměstnavatelů. Průzkum Hospodářské komory ukázal, že sedm z deseti firem reformu stravenkového benefitu podporuje. Čtvrtina podniků se ale obává, že zaměstnanci peníze nepoužijí na nákup teplého oběda nebo potravin.

„Psychologicky se chováme k něčemu, co je z části placeno někým jiným, úplně jinak, než když je to hotovost, kterou dostaneme na účet. Když bude preference hotovosti, tak dojde k tomu, čemu lidová čeština říká odklánění. Nebude to za obědy, ale bude to za něco jiného,“ upozornil ekonomický analytik České bankovní asociace Miroslav Zámečník.

Stravenky se přitom v Česku používají už víc než čtvrt století a v současnosti patří mezi nejčastější zaměstnanecké benefity. Průměrná hodnota jedné stravenky je okolo 80 korun.